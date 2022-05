Bar najuspješniji u konkurenciji poletaraca, pionira i nada

Podgorica, (MINA) – Karate klub Bar sa 40 medalja najsupješniji je učesnik prvenstva Crne Gore za poletarce, pionire i nade u Nikšiću.

Barski klub nastup je završio sa 14 zlatnih, devet srebrnih i 17 bronzanih medalja.

To je barskom karate klubu deseta uzastopna titula prvaka Crne Gore u konkurenciji poletaraca, pionira i nada.

Kolašinski Gorštak osvojio je 12 zlatnih i dvije srebrne, dok je trećeplasirani pljevaljski klub Potoci nastup završio sa pet zlatnih, četiri srebrne i devet bronzanih medalja.

Iskra je četvrta sa po pet zlatnih i bronzanih i četiri srebrne, Omladinac je završio kao petoplasirani sa pet zlatnih i po četiri srebrne i bronzane, a šesta Budućnost sa četiri zlatne, tri srebrne i osam bronzanih medalja.

Među prvih deset su još Ulcinj (4z,2s,9b), Šotokan tim (4z, 2s i 2b), Ris (2z,1s,5b) i Bratstvo (1z,5s,3b).

Šampionat u Sportskom centru Nikšić okupio je 441 takmičara iz 31 kluba.

Nikšić će sjutra biti domaćin i šampionata za kadete, juniore i mlađe seniore.

