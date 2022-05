Alković bez medalje na EP u Jermeniji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Edin Alković nije uspio da se plasira u polufinale i obezbiojedi bronzanu medalju na seniorskom prvenstvu Evrope u Jerevanu.

On je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 60 kilograma poražen od Španca Hose Brotonsa Kuilesa 5:0.

Alković je prije dva dana u osmini finala, prekidom u trećoj rundi, pobijedio Litvanca Edgarsa Skurdelisa. Sudija u ringu je zbog povrede arkade litvanskog borca prekinuo borbu.

Borbu Alkovića sa tribina dvorane u Jerevanu posmatrao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Za plasman u polufinale i medalju danas će se boriti i Petar Liješević.

Njegov rival u četvrtfinalnoj borbi kategorije do

86 kilograma biće Poljak Tomaš Nižvijecki.

Liješević je prije dva dana u osmini finala eliminisao Moldavca Andreja Zaplitnija 5:0.

