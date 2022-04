Trijumf Budućnost Volija u Bursi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u gostima ekipu Burse 89:86, u utakmici posljednjeg, 18. kola B grupe Eurokupa.

Budućnost je dobila i prvi međusobni duel 83:82, a ligaški dio takmičenja završila je sa deset pobjeda i osam poraza.

Trijumfom u Bursi obezbijedio je peto mjesto, a konačan plasman uoči plej-ofa biće poznat nakon svih utakmica u B grupi.

Budućnost je tokom cijelog meča bila u vođstvu, u finišu prve četvrtine bilo je 19:10, dok je u 13. minutu stekl dvocifrenu prednost (27:16).

Domaćin je u 32. minutu nakon dužeg vremena poravnao (72:72), ali je finiš meča pripao podgoričkim košarkašima koji su minut i po prije kraja stekli prednost od sedam poena (87:80) i zadržali je do kraja.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Džastin Kobs sa 21, Kendrik Peri je ubacio 19, Edin Atić 14, a Zoran Nikolić 11 poena.

U turskoj ekipi najbolji je bio Endrju Endjus sa 26 koševa.

