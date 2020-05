VRHNSKA ZABAVA GDJE GOD SE NALAZIŠ, SURF L MOBILNI INTERNET PAKET!

Podgorica, 14. maj 2020. – Kompanija MTEL je na zahtjev korisnika za povećanom potrošnjom Interneta i posebno one koji žele Internet koristiti gdje god da se nalaze pripremila sjajnu ponudu koja im omogućava uživanje u 100GB svakog mjeseca, kao i u serijama i filmovina na HBO GO aplikaciji narednih 12 mjeseci, za samo 12,.90 eura mjesečno!

Svi korisnici koji izaberu Internet postpaid paket SURF L sa 100 GB mjesečno dobijaju popust na pretplatu tokom cijelog trajanja govora, tako da umjesto dosadašnjih 19.90 eura korisnik plaća samo 12.90 eura. Pored toga, korisnik dobija dvije SIM kartice za šerovanje Interneta.

U ovoj akcji korisnici mogu i kupiti sjajan Huawei WiFi modem i to jednokratnim plaćanjem po cijeni od samo 1 euro.

I to nije sve, MTEL će korisnicima iz ove akcije narednih 12 mjeseci pokloniti dodatnih 50 GB za reprodukciju materijala sa HBO GO aplikacije. Za uputstvo o aktivaciji HBO Go aplikacije korisnici mog posjetiti sajt www.mtel.me ili pozvati Korisnički servis na broj 1600.

Akcija traje do isteka zaliha.Ponuda važi uz ugovor na 24 mjeseca. Aktivacija postpaid kartice se plaća 6 eura.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi m:tel-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate prijatelje, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

kontakt pošiljaoca: [email protected]