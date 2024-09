Radović ponosan na medalju, ostaje žal za finalom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Filip Radović kazao je da je ponosan na rezultat sa Paraolimpijskih igara u Parizu, ali da ostaje žal što nije napravio korak više u odnosu na Tokio.

Radović je drugi put uzastopno nastup na Igrama završio sa bronzanim odličjem.

On je juče u polufinalnom meču poražen od Kineza Liana Haoa 3:1, a pobjedničko postolje obezbijedio je pobjedom protiv Čileanca Manuela Ečavegurena 3:0.

“Ponosan sam na sebe što sam uspio da, nakon Tokija, ponovo osvojim bronzanu medalju. Krivo mi je što nijesam izborio finale i potvrdio barem to drugo mjesto sa Svjetske rang liste. Iskreno mislim da sam u protekle dvije godine pokazao da zaslužujem to mjesto“, rekao je Radović agenciji MINA.

Govoreći o jučerašnjem polufinalu, on je kazao da je nakon tri vezana trijumfa u međusobnim duelima morao nekada doći i poraz.

“Ovoga puta je bilo tako, Kinez je jednostavno bio bolji i zasluženo pobijedio. Čestitam mu na tome”, rekao je Radović.

Radović, drugi stonoteniser svijeta, osvojio je drugu paraolimpijsku, ukupno sedmu medalju sa najznačajnijih zvaničnih međunarodnih takmičenja.

Ima četiri pojedinačna i jedno ekipno evropsko odličje, kao i dva paraolimpijska.

Srebrni je bio u Helsingborgu 2019. i Šefildu 2023, a bronzani u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Trener reprezentacije Vladimir Marić kazao je da je Radović ispunio osnovni cilj i osvojio bronzanu medalju.

“Mi smo željeli i očekivali da ode i korak više, da odigra to željeno finale sa Poljakom Patrikom Čojnovskim. Na žalost, Kinez je bio bolji i zasluženo pobijedio”, rekao je Marić.

Komentarišući nastup drugog crnogorskog stonotenisera, Luku Bakića, kazao je da on nije odigrao na svom nivou.

„Bakić je na Paraolimpijske igre, kao i Radović, došao spreman. Odradili smo dobre pripreme. Na žalost nije imao sreće na žrijebu i dobio je najtežeg mogućeg rivala u osmini finala, Japanca Mahira Funajamu. Nije odigrao na svom nivou i na žalost već u osmini finala završio takmičenje“, rekao je Marić.

