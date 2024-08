Đinović: Želja plasman u finale

Šateru, (MINA) – Parastrijelac Milan Đinović kazao je da nema pritisak rezultata uoči debija na Paraolimpijskim igrama, ali da želi finale i plasman među osam najboljih na svijetu.

Đinović će se sjutra takmičiti u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 – R3.

On je naglasio da je u njegovoj konkurenciji prijavljeno 35 strijelaca, od kojih će samo njih osam izboriti finale.

„Rasterećen sam, nema pritiska rezultat, ali je želja da se izbori finale velika. Konkurencija je izuzetno jaka, prijavljeno je 35 takmičara. Zadovoljan sam treninzima i rezultatima ostvarenim tokom pripremnih gađanja u nacionalnom streljačkom centru u Šateruu“, kazao je Đinović agenciji MINA.

On je naglasio da će se potruditi da pruži svoj svoj maksimum i svoju državu i Paraolimpijski komitet predstavi u najboljem svjetlu.

Đinović će ujedno biti i prvi crnogorski paraolimpijac koji je nastupio na igrama u Parizu.

Početak kvalifikacija zakazan je za devet sati i 30 minuta, dok je finale tri po sata kasnije.

Đinović je za nastup u Parizu dobio specijalnu pozivnicu Bipartitne komisije Međunarodnog paraolimpijskog komiteta.

Nedavno ga je na Evropskom prvenstvu u Granadi samo 0,1 krug dijelio od plasmana na Paraolimpijske igre u Parizu.

Prošle godine četiri puta potvrdio je minimalnu kvalifikacionu normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

