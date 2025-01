Tehnopolis i kompanija One boostuju StartUp zajednicu

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis nastavlja da bustuje start up ekosistem, jačajući crnogorsku ekonomiju vrijednim idejama i projektima koji prave razliku. U okviru predakceleracijskog programa BoostMeUp izabrano je 10 inovativnih timova, čiji razvojni put podržava zajedništvo Tehnopolisovih partnera koji u ovu priču donose znanje i svoju energiju. Od ove godine, kao entuzijasta u svijetu inovacija, start up-ove predakceleracijskog programa podržava i kompanija One. Tri priče koje predstavljamo u nastavku su različite, ali ih povezuje zajednička karakteristika- svojom konkretnom primjenom one predstavljaju sjajne biznis ideje, te imaju ogromni potencijal da daju doprinos svakodnevnom životu građana.

AI Heal: Vještačka inteligencija u službi spašavanja ljudskih života

Moć podataka transformiše svijet i vještačka inteligencija odjednom predstavlja dio naših života personalizujući naša iskustva i izbore na različitim platformama. Njena primjena u medicini tek će predstavljati važan alat, iako slažu se mnogi, ovoj oblasti tek je zagrebana površina.

Upravo takva plemenita ideja čini osnovu zamisli AI Heal, čiji je cilj razvijanje tehnologije koja može pružiti podršku u dijagnostici, smanjenju troškova i optimizaciji zdravstvene njege.

”AI Heal zdravstveni sistem je dijagnostička platforma bazirana na vještačkoj inteligenciji koja uz povećanu tačnost obezbjeđuje ljekarima praćenje dijagnostičkih protokola odlučivanja na njima razumljiv način”, rekao je Aleksandar Bojović u ime svog tima, pojašnjavajući priliku za značajan napredak u zdravstvenim uslugama, čime se poboljšava zdravstveni ishod za populaciju.

”Ključni inovativni doprinos predloženog sistema je sinergijski koncept vještačke inteligencije koji kombinuje tačnost deep learning algoritama sa klasičnim algoritamskim zaključivanjima na kojima su bazirani protokoli liječenja. U prototipu sistema biće implementirano dijagnostikovanje i liječenje ishemijskih srčanih bolesti. Koliko ljudskih života je moglo biti spašeno korištenjem ovakvih sistema, posebno u sredinama u kojima medicinska usluga nije lako, adekvatno i pravovremeno dostupna!?”, dodala je njegova koleginica Andrijana Blečić.

Njih dvoje ističu da su kao učesnici BoostMeUp programa koji ima višegodišnje iskustvo u podsticanju razvoja startapova, dobili priliku da sistematizuju korake koji su potrebni za dalji razvoj projekta.

”Naš startap ima povjerenja u kompaniju One u smislu da će nam pružiti brzu i pouzdanu mobilnu mrežu”, poručili su kreatori ideje koja vještačku inteligenciju stavlja u službu spašavanja ljudskih života.

Boqo: Ideja koja osvjetljava tamu

Praksa održivog dizajna koja u modernom vremenu doživljava ekspanziju, stavljajući čovjeka i njegove potrebe u prvi plan. Prva na popisu je svjetlost, bez koje nema ni života, međutim po riječima ljudi koji stoje iza ideje tima Boqo, i danas u Crnoj Gori postoje radni i prostori za život koji ne zadovoljavaju minimum kriterija u tom smislu. Kao projekat koji spaja inovaciju i tradiciju u građevinarstvu, Boqo je tu da unese svjetlost, poručuju.

„Boqo donosi revolucionarmne translucidne fibro-cementne obloge, koje integrišu savremene tehnologije u tradicionalne građevinske materijale. Ovaj pristup nudi potpuno novu dimenziju dizajna i funkcionalnosti u arhitekturi“, rekao je Bogdan Kustudić.

Članovi tima ističu da program BoostMeUp prepoznaje ideje koje su potrebne i neophodne čovjeku, te da oni kroz svoj proizvod upravo čovjeka stavljaju u prvi plan.

„Prepoznali smo mogućnost da naše rješenje implementiramo u prostorima koji imaju ogroman deficit prirodne svjetlosti.Boqo je tim koji razvija rješenja koja omogućavaju transport svjetlosti u takve prostore“, poručio je Boban Baošić, ističući da sa kompanijom One imaju niz poveznica koje bi njihov rad učinile još kvalitetnijim, poput neophodnosti korištenja pouzdane internet konekcije, optičkih kablova, te protoka informacija.

Uvjereni da se njihova ideja u potpunosti poklapa sa zahtjevima modernog vremena, autori ove ideje najavljuju njenu internacionalizaciju i poručuju da je vrijeme da stručnjaci počnu da uzimaju u obzir ove uticaje, te da samo društvo kroz jasno definisane standarde treba da nametne svjetlost kao pravilo, te da ona više ne bude izuzetak.

UrbanView: Pametna odluka za arhitekte i urbaniste

Još jedna ideja koja će naći primjenu u arhitekturi i urbanizmu je Urban view iza koje stoji Mihailo Plamenac.

”Naša web platforma olakšava investitorima, arhitektama i urbanistima donošenje informiranih odluka u ranoj fazi projekta”, rekao je on.

Plamenac ističe da BoostMeUp program pruža mentorsku podršku koja im je omogućila da razviju biznis ideju i da se fokusiraju na prave ciljeve.

„Na taj način unapređujemo našu poslovnu strategiju i pripremamo se za lansiranje na tržištu. Pružena ruka kompanije One je značajna. Zahvaljujući njihovoj ekspertskoj podršci, uspjeli smo da značajno unaprijedimo naš biznis model i da ubrzamo razvoj naše platforme”, dodao je Plamenac navodeći da planiraju da njihova ideja zaživi i donese konkretnu benefit ciljnim grupama.

”Prvi korak je izrada proof of koncepta, a nakon toga slijedi lansiranje MVP verzije platforme i sticanje prvih korisnika, dok naposlijetku planiramo uvođenje naprednih funkcionalnosti i širenje na veće tržište”, rekao je.

Nosilac programa je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, a partneri na programu su Naučno-tehnološki park Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, ICT hub Beograd, Kompanija One Crna Gora, Elektroprivreda Crne Gore i Fond za zaštitu životne sredine – Eko Fond. Program je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Vlade Crne Gore.