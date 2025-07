Kod mladića pronađena marihuana namijenjena prodaji

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija uhapsila je N.M. (19) iz Podgorice kod kojeg je pronađena marihuana, za koju se sumnja da je namijenjena uličnoj prodaji, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je tivatska policija kontrolisala N.M. u četvrtak uveče na Luštici tokom žurke.

„Kod N.M. je pronađeno sedam pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je marihuana“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, po okončanju kriminalističke obrade, policijski službenici su došli do sumnje da je pronađena droga bila namijenjena daljoj prodaji.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje N.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je N.M. nakon saslušanja pred postupajućim tužiocem, pušten da se u daljem postupku brani sa slobode.

