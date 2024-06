Počinje velika nagradna igra ONE olimpijska avantura

U susret Olmpijskim igrama u Parizu, počinje One olimpijska avantura. Nagradna igra u dva ciklusa trajaće cijelog ljeta, a 1. jun bio je dan za start ove uzbudljive trke koja svima u Olimpijskoj mreži Crne Gore nudi priliku da osvoje 69 nagrada. Uz poruku ”Igraj, putuj i bodri olimpijce”, prvi crnogorski telko operator poziva svoje korisnike da sve do 1.septembra učestvuju u igri, poručujući da broj 69 – simboličan za njihovu mrežu, krije vrijedan fond nagrada. Posebnu radost, kako ističu, predstavlja glavna nagrada prvog ciklusa – tri putovanja u Pariz za dvije osobe.

”Prvi ciklus naše uzbudljive trke trajaće cijeli ovaj mjesec, a 1. jula znaćemo koga to One vodi u Pariz. Posebno smo uzbuđeni zbog toga što ćemo omogućiti da tri naša korisnika odaberu koga će oni povesti u grad svjetlosti, koji ovoga ljeta postaje i olimpijski centar svijeta. Svi znaju da je 69 broj koji se od prvoga dana vezuje za našu kompaniju, zbog čega fond One nagradne igre simbolično, ali i zbog sentimenta kojim nas One sve povezuje već gotovo tri decenije, broji tačno toliko nagrada. Nakon prvog kruga, odmah krećemo u drugi koji se završava 1.septembra i koji otvara mogućnost da jedan naš najsrećniji korisnik postane vlasnik vrijednog automobila- Toyote Yaris Cross Hybrid”, istakao je Branko Mitrović, izvršni direktor kompanije One.

Prvi ciklus, kako objašnjavaju u kompaniji završava se 1.jula, a drugi 1.septembra. Pripejd korisnici koji su u toku određenog ciklusa nagradne igre dopunili svoj račun sa najmanje 6.90 eura, baš kao i postpejd baza- među kojima su takođe poslovni korisnici koji su sami odgovorni za izmirivanje svojih računa. U tom kontekstu, u kompaniji su pojasnili da pravo učešća ipak nemaju postpejd korisnici za čije su račune djelimično ili u potpunosti odgovorna pravna lica. Kada je riječ o postpejdu, kako su naveli, uslov za učešće je da korisnici u toku određenog ciklusa do 15. u mjesecu imaju plaćene sve račune. Takođe, u nagradnu igru poželjeli su dobrodošlicu svima koji ovoga ljeta odluče da se pridruže One mreži u oba segmenta.

”Pobrinuli smo se da način odabira pobjednika nagradne igre ni za milimetar ne odstupa od naših standarda. Nagrade će biti dodijeljene pomoću softvera koji je specijalno razvijen za ovu priliku, i to slučajnim izborom iz baze korisnika koji zadovoljavaju utvrđene uslove. Nadam se da će svi uživati u ovom uzbudljivom olimpijskom ljetu, a naročito One korisnici za koje je otpočela One olimpijska avantura”, rekla je Ana Mihailović, direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda.

U kompaniji One su pojasnili da njihovi korisnici mogu učestvovati u jednom ili u oba ciklusa igre, dok u toku njenog cjelokupnog trajanja, korisnik može dobiti samo jednu nagradu. Fond u oba kruga pored glavnih nagrada, tri putovanja u Pariz za dvije osobe i automobila- Toyota Yaris Cross Hybrid, sačinjavaju atraktivne nagrade koje korisnici mogu pronaći na kompanijskom web sajtu 1.me.

“Olimpijska mreža Crne Gore poziva te da učestvuješ u One nagradnoj igri. ”Igraj, putuj i bodri olimpijce”!”, poručili su iz kompanije One svim svojim sadašnjim i budućim korisnicima.