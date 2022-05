Akcija CZIP-a i Telekoma: Za svaku kupljenu bojanku, Telekom donira za medvjeda i pčele

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Crnogorski Telekom pokrenuli su zajedničku akciju prikupljanja novca za nabavku električnih ograda, u cilju obezbjeđivanja harmonije između pčela, medvjeda i ljudi u Crnoj Gori.

Zahvaljujući ovoj akciji, CZIP će biti u prilici da proizvođačima meda u Crnoj Gori dodijeli veći broj profesionalnih električnih ograda za zaštitu košnica od mrkog medvjeda.

Ako želite da podržite ideju, pravac na Podgorički proljećni Pazar – potražite štand CZIP-a, kupite bojanku Ptice Crne Gore ili Šume Crne Gore za 1.5 euro, a Telekom će donirati 2 eura do pune cijene.

„Zarad postizanja suživota čovjeka i medvjeda, od ključne je važnosti da razumijemo i prihvatimo ponašanje medvjeda i njegove potrebe. Kako medvjed u potrazi za hranom često uništi pčelinjake, potrebno je pronaći rješenje koje će pomoći i medvjedu i čovjeku.

Upravo su električne ograde te koje medvjeda odvraćaju od košnica, spriječavaju štete ljudima i osiguravaju preživljavanje medvjeda kao vrste koja ima višestruku ulogu u prirodi i koja je zakonom zaštićena. Donacijom električnih ograda proizvođačima meda želimo pokazati da je, uz odgovarajuće alate, suživot divljih životinja i čovjeka moguć i veoma važan“, ističu iz CZIP-a i Telekoma.

Vidimo se na Pazaru na štandu CZIP-a do 5. juna!

kontakt pošiljaoca: [email protected]

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS