Osjeti 5G brzinu u One – Olimpijskoj mreži Crne Gore

Novi One 5G paketi sa brzinama do čak 1000/500 Mbps i neograničenim internetom uz Ultra pakete

„Inspirisani našim olimpijcima, u One mreži pripremili smo nove 5G pakete, sa brzinama do 1000/500 Mbps, prepune gigabajta“. Predstavljajući inovirane 5G tarife za sve svoje korisnike, zajedno sa našim jedriličarem i četvorostrukim olimpijcem Milivojem Dukićem poručila je to kompanija One u priči o sportskoj avanturi, bržoj od vjetra koji je počeo da duva u pravcu Pariza.

„Pripremili smo unaprijeđene 5G tarife za sve naše korisnike, a novi paketi samo su jedan krug na koji se zahvaljujući konstantnom ulaganju u 5G mrežu, u savršenom nizu nadovezuju svi unaprijeđeni aspekti nove tehnologije u One mreži. Oni garantuju savršeno korisničko iskustvo– brzine veće nego ikad i do 1000/500 Mbps, uz to najbolji portfolio 5G uređaja sa popustima do čak 300 EUR, koji startuju od sjutra i podržavaju nove tarife, za sve generacije“, istakla je Ana Mihailović, direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One.

Sa novim 5G paketima, One najavljuje da za svakog u mreži postoji sve što mu je potrebno. Tu su od sada Smartic Plus za djecu, Flex tarifni paket za tinejdžere do 18, kao i Halo paket namijenjen starijima od 65 godina. Dodaju da shodno svojim potrebama, korisnici mogu da biraju između Super tarifnog paketa, Super Minuta za one koji više vole da razgovaraju ili Super Surf-a za one koji preferiraju internet. Na toj liniji, One je takođe kreirao Ultra Minute sa neograničenim minutima, SMS-om i 125 GB i Ultra M sa neograničenim internetom i 300 minuta ka drugim mrežama. Za sve koji ne žele baš nikakve prepreke u komunikaciji, na raspolaganju su neograničeni paketi – Ultra L i XL.

„Pored novih internet paketa, po cijenama 12.99e za 500 GB i 18.99e za 1250GB, novost su još bolji 5G paketi za pravna lica. 5G tarife osmišljene su tako da prate potrebe One korisnika, pa će tako ovog ljeta svi u One mreži, od mališana do penzionera moći da biraju svoj savršen tarifni paket. Skrojeni prema njihovim potrebama, oni istovremeno imaju 1 zajednički imenitelj – više interneta u pretplati“, dodala je Mihailović.

Zlatni standard prve crnogorske mreže konstantno je ulaganje u razvoj, zbog čega sa novim tarifnim paketima, One korisnici mogu računati na još brži internet. Pojasnili su to u kompaniji koja posjeduje najveći broj 5G baznih stanica na frekvenciji 3600MHz, što korisniku, kako poručuju, garantuje najbolje iskustvo u 5G svijetu.

„More voli brzinu, a vjetar slobodu, bez ograničenja. Milivoj zna da uvijek može da se osloni na njih, baš kao što i svi naši korisnici mogu da računaju na brzinu i pouzdanost u svojoj One mreži “, poručili su u kompaniji One – Olimpijskoj mreži Crne Gore, pozivajući svoje korisnike da detalje nove ponude pogledaju na kompanijskoj stranici 1.me.