MTEL SLAVI 17. ROĐENDAN SA VAMA!

Akcije, popusti na uređaje, otvoreni TV kanali i 117 GB na poklon za sve korisnike!

Podgorica 3. 7. 2024.godine – Povodom 17 godina uspješnog poslovanja u Crnoj Gori kompanija MTEL je tradicionalno pripremila poklone za sve svoje postojeće i nove korisnike mobilne telefonije, BOX i m:SAT paketa.

MTEL svim svojim korisnicima zahvaljuje na ukazanom povjerenju i podršci i poklanja im 117 GB mobilnog interneta. Poklon GB se mogu aktivirati putem Moj m:tel aplikcije. Dodatak od 117 GB će biti dostupan za aktivaciju od 1. do 9. jula i važi 7 dana od dana aktivacije (dan aktivacije + 7 dana).

NOVI POSTPAID KORISNICI

Kompanija MTEL je pripremila specijalnu ponudu telefona uz Urban NEO pakete, uz akcijska sniženja u kojima rata za telefon i pretplata za paket iznosi već od 17 eura mjesečno. Iz raznosvrsne ponude telefona, izdvajamo modele: Samsung A15, Honor Magic 6 lite, Xiaomi Redmi 13c, Realmi C51 i Vivo Y17s.

PREPAID PONUDA

Takođe, svim prepaid korisnicima, koji izvrše dopunu računa putem Moj mtel aplikacije, poslovnica, web shop-a i putem DODAJ servisa, iznos dopune prepaid računa će biti uvećan sa dodatnih 17% od dopunjenog iznosa.

