Marija Vuković prva vlasnica iPhona 15 u Crnoj Gori

Uzbudljiva noć ispunjena tehnološkim čarima i sportskim uspjesima obilježila je zvanični početak prodaje najnovijeg iPhone 15 u Crnoj Gori , a kompanija One je stvorila jedinstveno iskustvo umrežavanja uspješnih priča i brendova.

U One poslovnici u centru Podgorice, tačno u ponoć, proslavljena crnogorska atletičarka i olimpijka Marija Vuković postala je prva ponosna vlasnica iPhone 15.

“Kao sportistkinja, gdje se svaki trenutak i svaki detalj računa, tražim najbolje kako od sebe, tako i od tehnologije. U iPhone 15 Pro, pronalazim savršenu ravnotežu između najboljih performansi, a posebno mi je značajno što je izrađen od premium materijala kao što je titanijum – materijala koji je istovremeno i lagan ali i izuzetno čvrst. To je upravo ono što mi sportisti tražimo – beskompromisne performanse,” kazala je Marija Vuković.

U kompaniji One ističu da zvanični početak prodaje najnovije serije iPhone nije samo važan tehnološki trenutak, već i spoj inovacije, strasti i odlučnosti.

“Ovaj događaj smo zamislili kao proslavu zajedništva brendova koji dijele iste vrijednosti poput želje za napretkom, strasti prema onome što radimo i želje za uspjehom. iPhone 15 donosi revoluciju u svijetu pametnih telefona, a Marija Vuković i Crnogorski olimpijski komitet predstavljaju simbole ponosa Crne Gore i inspiraciju za sve nas. Kao još jedan uspješan brend, One teži da umreži svoje partnere kako bi zajednici u kojoj posluje donio vrijednost više,”kazala je Tina Raičević, menadžerka za komunikacije u kompaniji One.

Noćna atmosfera bila je ispunjena uzbuđenjem dok su gosti ulazili u One poslovnicu kako bi istražili nove mogućnosti koje donosi nova serija iPhone uređaja koje su im sa puno entuzijazma predstavljali Apple i One ambasadori.

Aktivnosti koje je kompanija One pripremila za prve kupce bile su brojne, uključujući posebne poklone, nagrade i iznenađenja koja su dodatno obogatila ovu nezaboravnu noć.

“Veliki sam fan Apple proizvoda i zaljubljenik u tehnološke inovacije. iPhone 15 donosi impresivne mogućnosti koje jedva čekam da istražim,”kazao je Darko Barović, One korisnik i jedan od prvih kupaca novog iPhone-a.

Nova iPhone 15 serija uključuje četiri modela – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Svaki od novih iPhone 15 modela donosi brojne inovacije. iPhone 15 i iPhone 15 Plus donose novinu – Dynamic Island, koji je ranije bio rezervisan samo za pro modele. 15 Pro serija ističe se titanijumskim ramom koji ima najbolji odnos težine i čvrstine samog materijala, što čini telefon lakšim u odnosu na prethodnu seriju. 15 Pro model ima Action Button, koji može da se programira da izvršava različite funkcije, što do sada nije bio slučaj. Za sve modele zajednički je novi USB-C konektor, brzo punjenje i nove funkcionalnosti koje su dodatno optimizovane uz novi operativni sistem iOS 17. Za više detalja o svakom modelu posjetite 1.me

Sa Marijom Vuković kao simbolom visina, iPhone 15 obećava revoluciju u svijetu pametnih telefona i pomaže svima da dosegnu nove “visine” u svojim životima.