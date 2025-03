Kompanija One integriše ESG principe u poslovnu strategiju i podstiče održivost kroz edukaciju zaposlenih

Kompanija One kontinuirano unapređuje svoj poslovni model uključujući koncept zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja (ESG). S obzirom na to da je ESG relativno nov koncept koji se tek počinje primjenjivati u EU, kompanija One kao članica mađarske 4iG Grupe, započela je proces izvještavanja u ovom kontekstu, ali i ono što je preduslov za autentičnost i uspjeh ove priče- edukaciju svojih zaposlenih na svim nivoima.

Predavanje koje je imalo cilj da pojasni zašto je ESG važan, predstavilo je ovaj koncept kao ključni pokretač vrijednosti za kompaniju, a ne kao još jednu regulativu koju u poslovnom procesu treba štrikirati.

„Kada je riječ o biznis sektoru, ESG podrazumeva ne samo održivost, već i benefite poput profitabilnosti, konkurentske prednosti, jačanja brenda i odnosa sa korisnicima. S druge strane, potpuno je jasna poruka da finansijska dobit nije i ne može biti opravdanje za sve, te da poslovanje po mjeri ESG standarda podrazumijeva prakse koje postavljaju dobar primjer i doprinose boljem društvu. Posmatrajući ovo pitanje kroz prizmu strateške odluke 4iG Grupe, kojoj pripada kompanija One, potpuno se slažemo sa tvrdnjom da ESG nije samo ‘trošak’ ili trend, već strategija za dugoročni rast i otpornost“, izjavila je Nataša Đurđić Begić, specijalista za održivost kompanije One.

Katarina Milačić, iz kompanije Strategist, koja pomaže privrednim subjektima da integrišu održivost u poslovni model, istakla je da u zemljama Evropske unije poslovanje prema ESG standardima postaje obavezno kroz nekoliko ključnih pravnih akata koji kreiraju zakonske smernice koje podstiču održivost i odgovorno poslovanje. Crna Gora sa svojim snažnim aspiracijama da postane prva sledeća članica Unije, po njenim riječima, razmatra ovaj model koji podstiče dugoročni ekonomski, ekološki i društveni razvoj.

„Sa poslednjim izmjenama legislativnih okvira na nivou Evropske unije, ali i sa zakonodavstvom koje se trenutno razmatra u našoj zemlji, ESG više nije apstraktna ideja. Postaje norma, neizostavan dio poslovanja svih kompanija koje žele da budu odgovorne ne samo prema životnoj sredini, već i prema svojim zaposlenima, kupcima, klijentima i partnerima. Veliko nam je zadovoljstvo da One Crna Gora, čije se vrijednosti temelje na zajedništvu, svoju posvećenost ovoj temi osjeća od najvišeg menadžmenta do svih struktura biznisa i svih zaposlenih u njemu, čineći upravo ono što ESG konceptu treba da bi bio mjerodavan i autentičan: da bude sastavni dio svakodnevnog poslovanja i suživota u kompaniji“, poručila je Milačić ispred tima svoje Agencije.

Iako ESG performanse mogu djelovati kao nov koncept, njihove korijene možemo pronaći u prošlosti. Baš na taj način izgledalo je i ranije poslovanje kompanije One koja je realizovala brojne elemente iz njegovog korpusa, poput implementacije energetske efikasnosti, priznanja za Najboljeg poslodavca po mjeri djece i porodice, Etičkih kodeksa i Politika privatnosti, te ISO sertifikata.

”Kompanija One je već dokazala svoju posvećenost stvaranju održivog poslovnog okruženja, ali implementacijom ESG principa u svakodnevni rad sada ide korak dalje, te pokazuje odlučnost da postane lider u odgovornom poslovanju na tržištu”, zaključila je Đurđić Begić.