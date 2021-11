Žugić: Rast ekonomije u ovoj godini iznad 11 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija se, nakon duboke recesije u prošloj godini, polako oporavlja, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić i dodao da vrhovna monetarna institucija prognozira da će ovogodišnji rast iznositi iznad 11 odsto.

Žugić je predstavnicima Evropske centralne banke (ECB) prezentovao najnovije podatke koji oslikavaju stanje u bankarskom, fiskalnom i realnom sektoru.

„Crnogorska ekonomija se, nakon duboke recesije u prošloj godini, polako oporavlja, što potvrđuju zvanični podaci Monstata o rastu od 10,3 odsto u prvoj polovini ove godine“, saopštio je Žugić.

Predstavnici CBCG i ECB održali su video konferenciju posvećenu dijalogu na visokom nivou, koji se redovno održava između ECB-a i centralnih banaka zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) koje su otvorile pregovaračke procese.

Iz CBCG su saopštili da su se teme dijaloga odnosile na ekonomska i finansijska kretanja u Crnoj Gori i eurozoni.

„CBCG vidi snažne izazove u fiskalnoj sferi, prvenstveno u dijelu javnog duga koji i dalje ostaje najznačajniji sistemski rizik, dok potencijalnu nejasnoću sa sobom nose i najavljene fiskalne reforme u okviru programa Evropa sad“, navodi se u saopštenju.

Bankarski sektor Crne Gore je, kako je ocijenjeno, stabilan i likvidan i svi ključni parametri zdravlja banaka imaju pozitivne trendove.

Konstatovano je da se, nakon povlačenja i isteka roka mjera podrške CBCG, a dok se privreda i dalje suočava sa posljedicama Covid-19 krize i izraženom nezaposlenošću, može očekivati rast nekvalitetnih kredita.

„CBCG pomno prati i analizira kretanje ovog indikatora i blagovremeno će reagovati, ukoliko se to procijeni potrebnim“, dodaje se u saopštenju.

Žugić je upoznao sagovornike sa intenzivnim aktivnostima CBCG tokom prošle i ove godine, a koje su se, između ostalog, odnosile na kreiranje i implementaciju deset paketa mjera za suzbijanje posljedice pandemije, sprovođenje projekta procjene kvaliteta aktive bankarskog sektora, unapređenje regulatornog okvira, snaženje supervizije i sprečavanje pranja novca.

Viceguverneri CBCG, Nikola Fabris, Miodrag Radonjić i Zorica Kalezić, prezentovali su makroekonomske trendove u Crnoj Gori, upravljanje međunarodnim rezervama, kao i tekuće aktivnosti vrhovne monetarne institucije koje su prioritetno usmjerene na dalje snaženje regulative, modernizaciju platnog prometa i uspostavljanje okvira za podršku fintech inovacijama.

Osoblje ECB-a je dalo pregled razvoja ekonomskog i bankarskog sektora u eurozoni i rezultata strategije monetarne politike ECB-a.

ECB, kako su kazali, u okviru svojih nadležnosti ostaje posvećena pružanju podrške Crnoj Gori u daljem napretku na putu pristupanja EU kroz nastavak saradnje sa CBCG.

