Značajan pad prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad prometa i rast oba indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su objavljene nove prognoze Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), prema kojima će crnogorska ekonomija u ovoj godini rasti 3,7 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 4,5 odsto na 784,38 poena, a MONEX tri odsto na 9.965,1 bod.

Promet, realizovan kroz 22 transakcije, iznosio je 14,74 hiljade EUR i bio je skoro osam puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio imale su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema, koje su na sedmičnom nivou ojačale 4,8 odsto na 90,27 centi.

Ove sedmice su rasle akcije Elektroprivrede 12,5 odsto na 3,5 EUR, Sveti Stefan hotela 6,3 odsto na 3,4 EUR, Hotelske grupe Budvanska rivijera 1,6 odsto na 6,2 EUR i Plantaža 8,8 odsto na 11,97 centi. Dionice Jugopetrola ostale su na prošlosedmičnom nivou od 10,8 EUR.

Trgovano je i akcijama Solane, Luke Kotor i Poslovno logističkog centra Morača, koje su u petak koštale 1,17 EUR, odnosno 4,46 EUR i 3,1 EUR. Dionice Željezničkog prevoza su sedmicu završile na 3,78 centi, a Održavanja željezničkih voznih sredstava na 3,27 centi.

Promet akcijama fondova iznosio je 265 EUR, a trgovano je jedino dionicama Trenda, koje koštaju 5,3 centi.

Sedmicu je obilježila informacija da je EBRD snizila izglede crnogorske ekonomije za dva odsto, s obzirom na to da je u novembarskim projekcijama prognozirala ovogodišnji rast crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 5,7 odsto. Prema novom izvještaju o regionalnim ekonomskim izgledima, u koji je agencija Mina-business imala uvid, naredne godine se očekuje rast od četiri odsto.

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja u petak je objavljeno da je deficit budžeta u prva dva mjeseca ove godine iznosio je 54,4 miliona EUR i da je bio 55,1 odsto niži od planiranog, dok je nastavljen trend dobre naplate prihoda iz prošle godine.

Deficit je u prva dva mjeseca bio niži 41,5 odsto, odnosno 38,6 miliona EUR u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su prihodi budžeta iznosili 232 miliona EUR ili 4,4 odsto procijenjenog BDP-a. Prihodi su, kako je saopšteno, bili veći 19,4 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Vlada je ove sedmice usvojila izvještaj o javnom dugu države, prema kojem je ukupan državni dug, bez depozita, na kraju prošle godine iznosio 4,09 milijardi EUR ili 83,27 odsto BDP-a.

„Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju prošle godine iznosio je 3,63 milijarde EUR ili 73,81 odsto BDP-a”, navedeno je u izvještaju.

Spoljni dug je iznosio 3,69 milijardi EUR, odnosno 75,1 odsto BDP-a, dok je unutrašnji bio 401,54 miliona EUR, odnosno 8,18 odsto BDP-a.

U petak je objavljena i informacija da je Uprava prihoda i carina (UPC) u martu naplatila 214,32 miliona EUR budžetskih prihoda, čime je plan premašen za oko 42 miliona.

„Partnerskim odnosom UPC sa poreskim obveznicima podstiče se poreska disciplina, što je rezultiralo da u martu ostvarimo naplatu prihoda budžeta u iznosu od 214,32 miliona EUR“, precizira se u saopštenju.

Sedmicu je obilježila i najava da će zemljani radovi na ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane (TE) Pljevlja početi 11. aprila, a zvanični 27. aprila. Izvršni direktor Elektroprivrede, Nikola Rovčanin, kazao je da je prethodni ugovor o ekološkoj rekonstrukciji revidovan, dopunjen i usklađen, što ih je koštalo dodatnih 15 miliona EUR, kao i da je odabran izvođač.

„TE je potrošila radne sate i pokrenut je postupak od Evropske energetske zajednice. Očekujemo pozitivan ishod, jer smo preduzeli sve moguće mjere i korake na planu ekološke rekonstrukcije i zadovoljenju standarda EU kada su pitanju azot, sumpor i praškaste materije i efikasnost rada TE iznad 30 odsto“, kazao je Rovčanin na okruglom stolu o implikacijama EU politika i izazova na energetskom tržištu na elektro-energetski sistem Crne Gore.

Ove sedmice je objavljena i informacija da je kompanija ToMontenegro na kraju prve godine poslovanja ostvarila negativan poslovni rezultat od 4,96 miliona EUR, što je, prema ocjeni njenih predstavnika, u potpunosti u skladu sa budžetom i finansijskim projekcijama.

Iz kompanije su rekli da je projektovani i ostvareni rezultat logičan imajući u vidu da se radi o prvoj godini poslovanja, u kojoj je bilo potrebno uspostaviti infrastrukturu kompanije i investirati u osnovna sredstva.

Početkom sedmice nekoliko desetina stočara okupilo se ispred Ministarstva poljoprivrede kako bi performansom najavili obustavu isporuke mlijeka crnogorskim mljekarama. Proizvođači su bidone mlijeka ostavili na pločniku, dok su prethodno pozvali zainteresovane da ga uzmu, kako bi se izbjeglo prosipanje.

Dan kasnije su tri najveće mljekare Srna, Lazine i Nika otkupile mlijeko od 97,4 odsto svojih kooperanata, iako su iz Saveza stočara najavili obustavljanje isporuke.

Proizvođači mlijeka traže da im se ukupna otkupna cijena poveća na 70 centi, zbog novog rasta cijena stočne hrane i drugih inputa u proizvodnji.

Iz Ministarstva poljoprivrede je početkom sedmice saopšteno da su prvi šleperi sa brašnom počeli da stižu iz Bugarske, kao i da očekuju uvoz iz Srbije. Oni su poručili da Crna Gora trenutno raspolaže dovoljnim zalihama hrane, iako se snabdijevanje u nekim segmentima odvija otežano.

