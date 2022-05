Značaj regionalnih projekata za bržu integraciju Zapadnog Balkana u EU transportnu mrežu

Podgorica, Priština, (MINA-BUSINESS) – Regionalno koordinisani projekti pomoćiće regionu da ostvari prelazak na integrisanu transportnu mrežu i bolje poveže regionalno transportno tržište sa Evropskom unijom (EU), ocijenjeno je na sastanku ministara saobraćaja u okviru Transportne zajednice.

Sastanak je okupio ministre saobraćaja i predstavnike resora saobraćaja zemalja regiona, odnosno Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi razgovarali o proširenju Transevropske transportne mreže (TEN-T) na Zapadni Balkan i usvojili petogodišnji plan rada Transportne zajednice za razvoj indikativno proširenje TEN-T.

Direktor Stalnog sekretarijata prometne zajednice, Matej Zakonjsek, rekao je da proces revizije TENT-a možda zvuči tehnički, ali to je suštinski korak za približavanje našeg regiona i njegovu integraciju sa EU.

“Zadovoljan sam što su ministri zaduženi za saobraćaj danas došli u Prištinu i pokazali posvećenost unapređenju povezanosti u regionu. Njihovo usvajanje petogodišnjeg plana rada koji je sačinila Transportna zajednica uz pomoć regionalnih partnera će značiti zajednički, fokusiraniji pristup regionalnom povezivanju”, kazao je Zakonjsek.

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, podsjetio je šta su potrebe Crne Gore, s obzirom na to da je centralna tema sastanka proširenje Trans-evropske mreže.

“Već je dobro poznata činjenica da je za predstojeću izmjenu Trans-evropske mreže na prostoru Zapadnog Balkana, Crna Gora kandidovala prugu na potezu od Nikšića do Čapljine, kako bi se na ovaj način osigurala veza tri glavna grada, Tirane, Podgorice i Sarajeva, odnosno veza Crne Gore sa koridorom Vc, ne bi li se na ovaj način i dodatno unaprijedila veza Luke Bar sa ovim dijelom tržišta”, kazao je Ibrahimović.

On je naveo da se drugi predlog odnosio na aerodrom Tivat, koji je prethodno takođe, pored aerodroma u Podgorici, bio dio SEETO mreže, ali kroz indikativno proširenje 2015. godine on nije obuhvaćen.

“Ovaj aerodrom u narednom periodu ima poseban značaj za Crnu Goru, kao jednu od najbrže rastućih turističkih destinacija”, rekao je Ibrahimović tokom svog izlaganja.

Na sastanku je saopšteno da je posljednjih godina, značajna finansijska podrška EU za transportnu infrastrukturu regiona kanalisana pod okriljem Agende povezivanja, kako bi se obezbijedile besprekorne veze između regionalnih partnera i sa susjednim državama članicama EU.

“Iako je postignut značajan napredak, predstoji još dosta posla. Usklađenost sa standardima TEN-T daleko je od potpune, dok nefizičke barijere i dalje ometaju nesmetan tok transporta i trgovine u regionu”, navodi se u saopštenju MKI.

Na Ministarskom vijeću predstavljeni su i planovi za Samit o putevima Oblikovanje budućnosti: sigurni, pametni i održivi putevi.

Događaj na nivou ministara, koji zajednički organizuju Stalni sekretarijat Transportne zajednice, Evropska investiciona banka (EIB) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), održaće se 7. juna u Tirani i biće fokusiran na sigurnu infrastrukturu za puteve korisnicima, inteligentnim transportnim sistemima (ITS) i inovativnim rješenjima za zelenu mobilnost, klimatsku otpornost putnih mreža i primjenu goriva bez emisija.

