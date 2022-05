Zeleno svjetlo na zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet jednoglasno je podržao Predlog zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da je Vlada na sjednici 5. maja zaključila da ostaje pri tom predloženom aktu.

“Predlaganjem ovog zakona Ministarstvo je stvorilo zakonski osnov za ograničenje cijena proizvoda od posebnog zanačaja za život i zdravlje ljudi u slučajevima postojanja ozbiljnih inflatornih rizika, kao i poremećaja na tržištu”, objasnio je Goran Đurović.

Zakonom je, kako je naveo, predviđeno da će Vlada podzakonskim aktom utvrditi mjere ograničavanja cijena, kao i listu proizvoda na koje se mjere odnose, uz obavezu da najmanje jednom u tri mjeseca preispituje svoju odluku.

“Koji će se proizvodi naći na listi zavisi od procjene Vlade u datom momentu, ali se svakako podrazumijeva da su u pitanju osnovne životne namirnice. Kada su u pitanju vrste mjera koje Vlada može da propiše u cilju ograničavanja cijena, to mogu biti određivanje maksimalne maloprodajne cijene, fiksne cijene proizvoda i marže”, dodao je Goran Đurović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo je razvilo posebnu metodologiju praćenja cijena osnovnih životnih namirnica na mjesečnom nivou, koja se bazira na podacima koje dobija od Uprave za inspekcijske poslove, odnosno Tržišne inspekcije, a koje se prikupljaju sa terena.

“Na taj način raspolažemo sa informacijama o cijenama i maržama za 22 osnovne prehrambene namirnice ili proizvoda”, rekao je Goran Đurović i podsjetio da slična zakonska rješenja postoje u svim zemljama regiona i mnogim zemljama Evropske unije (EU).

On je poručio da će Vlada, prilikom donošenja odluke, voditi računa o nabavnoj cijeni proizvoda, kao i maloprodajnoj marži, kako samo trgovci ne bi bili u gubitku.

Posanica Demokratske partije socijalista (DPS), Dragica Sekulić, smatra da ukoliko se predloženi zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi ne primjeni na jedan vrlo specifičan način, lako može doći do nestašice i povlačenje tih proizvoda sa tržišta.

„Sve dok imamo slobodno tržište, teško možemo nekoga natjerati da prodaje određene proizvode po nižim cijenama“, kazala je Sekulić i podsjetila da je Crna Gora visoko uvozno zavisna država.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Dejan Đurović, kazao je da se definitivno zakasnilo sa tim zakonom, jer su cijene podivljale u tri mjeseca.

„Cijene nekih proizvoda su skočile duplo, ako ne i više. Moramo uvesti hitne mjere da se vrate cijene na neki nivo koji bi građanima bio donekle prihvatljiv“, naveo je Dejan Đurović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović, rekao je da su cijene pojedinih životnih namirnica u prethodnih godinu ili dvije, divljale, dodajući da su neke porasle i do 75 odsto.

„Ovo je trebalo odavno da bude antikrizna mjera, a akt bi trebalo da se odnosi na robu najšire potrošnje“, ocijenio je Šehović.

On smatra da se zakasnilo sa ovim zakonom, jer je već urušen životni standard građana.

Šehović je pitao Gorana Đurovića da prokomentariše svoju izjavu koju je dao kao visoki partijski funkcioner da je ovaj zakon nemoguće sprovesti i da je kontraproduktivan.

„Kako ćete ga primijeniti? Jeste li nezadovoljni zakonskim tekstom ili načinom da se putem ove mjere interviše na tržištu“, pitao je Šehović.

Goran Đurović je odgovorio da je njegova uloga sada malo drugačija nego kada je bio potpredsjednik partije, jer ima određenu dozu odgovornosti sa nove pozicije.

“To je bilo u nekoj diskusiji sa tadašnjim ministrim Jakovom Milatovićem. Nijesam znao detalje ovog zakona, tek kada sam stupio na dužnost sam se sa tim upoznao. Našao sam zashodno da se saglasim sa ovim predlogom zakona i da omogućimo državi taj jedan mehanizam za koji se nadam da neće biti potrebe da ga sprovodimo”, rekao je Goran Đurović.

Poslanik SD-a, Boris Mugoša, smatra da je predloženi zakon vrlo neodređen, jer se ne zna šta su proizvodi od posebnog značaja i koji su to proizvodi.

Kada su u pitanju podzakonski akti, on je rekao da je predlagač trebalo već da ih ima pripremljene.

“Ključno pitanje je implementacija zakona, odnosno da li se može vršiti adekvatna kontrola, jer u regionu to nijesu uspjeli”, dodao je Mugoša.

Poslanik DPS-a, Petar Ivanović, ocijenio je spornim što zakonski akt nije toliko precizan i pitao je na koje proizvode se odnosi zakon.

„Jesu li to proizvodi na koje je porez na dodatu vrijednost (PDV) nula, sedam ili 21 odsto“, pitao je Ivanović.

On je rekao da nije siguran da će baš takvo rješenje doprinijeti krajnjem cilju koji se želi postići.

„Jedno je šta istinski mislimo o tome kako zaštititi ekonomiju, a sa druge strane napravljena je presija u društvu o tome kako se ad hoc može korigovati ekonomija i vještim administrativnim mjerama zaustaviti tržište, a često se dešavalo obrnuto da dođe do nestašice određenih proizvoda“, naveo je Ivanović.

