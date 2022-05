Započeta realizacija projekta toplifikacije Pljevalja

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) i Uprava javnih radova (UJR) potpisali su ugovor o početku realizacije projekta toplifikacije Pljevalja.

Kako je saopšteno iz EPCG, ugovor su potpisali direktor te kompanije Nikola Rovčanin i direktor UJR Boro Lučić.

“Prva faza naznačenog projekta odnosi se na izradu glavnog cjelokupnog projekta primarnog toplovoda i izgradnju primarnog toplovoda od Termoelektrane Pljevlja u dužini od oko 1.830 metara”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pored potpisivanja ugovora, menadžeri projekta prezentovali završno idejno rješenje, koje je u skladu sa zakonskom procedurom, dobilo pozitivni izvještaj revizije.

Treći partner, Opština Pljevlja, u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumjevanju između Opštine Pljevlja, UJR i EPCG, kako se navodi, biće potpuna podrška u realizaciji prve faze, u smislu izdavanja UT uslova, eksproprijacije zemljišta, izdavanja građevinske dozvole itd.

Iz EPCG su rekli da se otpočinjanjem radova na toplifikaciji konačno realizuje ideja stara četiri decenije.

Rovčanin je rekao da očekuje da, nakon raspisanog tendera, već u toku ove godine krenu radovi na prvoj fazi toplifikacije.

“Višedecenijsko oklijevanje da se pristupi realizaciji toplifikacije imalo je zaista razorne ekonomske, socijalne i demografske posljedice po Pljevlja”, rekao je on.

Prema riječima Rovčanina, osnovni motiv EPCG je da, uvezujući stratešku posvećenost zaštiti životne sredine i obavezu prema opštini Pljevlja, “doprinese da ovaj prostor dobije ono što bi, da je bilo sreće i pameti, bilo izgrađeno još 1983. godine”.

“Naša kompanija u ovaj projekat ulaže pet miliona EUR, od čega polovina novca ide na realizaciju prve faze“, dodao je Rovčanin.

Lučić je rekao da mu je drago što može da konstatuje da, u pogledu radova predviđenih za 2022. godinu, definitivno neće sve ostati samo na papiru, nego će se konkretizovati neki razvojni planovi.

“Toplifikacija je jedan od najvažnijih projekata za Pljevlja, a nadam se da ćemo, u dogledno vrijeme, završiti sav posao“, kazao je Lučić.

