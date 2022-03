Zaključavanje u Šangaju spustilo cijene nafte ispod 115 USD

Njujork, Lonndon, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 115 USD, jer je lockdown u finansijskom centru Šangaju podstakao zabrinutost za kinesku potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila 5,97 USD niža u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 114,68 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 5,93 USD nižoj cijeni, od 107,97 USD.

Trgovci su se na početku sedmice fokusirali na Šangaj, veliki kineski finansijski centar, koji je u ponedjeljak uveo lockdown za 26 miliona stanovnika ljudi u dvije faze, kako bi suzbio širenje koronavirusa, prenosi Hina.

„Taj potez pojačava, između ostalog, strahovanja da će kineska stroga nulta tolerancija na covid dovesti do ponovnog uvođenja lockdowna u ključnim poslovnim centrima”, rekao je analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch.

Analitičar SEB banke, Bjarne Schieldrop, rekao je da se očekuje da će zbog toga potražnja za naftom u Kini, najvećem globalnom uvozniku sirove nafte, biti 800 hiljada barela dnevno manja u aprilu u poređenju s ‘normalnim’ vrijednostima.

Kočnica cijenama bila je i najava mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine koji bi, prema Kremlju, mogli početi danas u Turskoj.

Sastanak Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika biže održan u četvrtak, a razgovaraće se o planiranom povećanju proizvodnje za 432 hiljada barela dnevno.

OPEC+ uporno otklanja pozive da pojača proizvodnju i time ublaži problem nedovoljnog snabdijevanja.

“Tržištu prijeti manjak u snabdijevanju, jer će ruska nafta u aprilu teško naći kupce na fizičkom tržištu”, upozoravaju analitičari.

U martu je snabdijevanje bilo uobičajeno, jer je većina ruske nafte kupljena ugovorima koji su sklopljeni prije invazije Rusije na Ukrajinu.

Veliki kupci ruske nafte, poput Indije i Kine, kupuju je i dalje, a mogla bi im se pridružiti i indonežanska državna energetska firma PT Pertamina.

“Očekuje se da će u aprilu biti izgubljeno 2,5 miliona barela ruske nafte i proizvoda dnevno”, rekao je Schieldrop i dodao da će nestašica dizela podstaći potražnju za lakom naftom iz Sjevernog mora.

Zalihe članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) na najnižem su nivou od 2014. godine.

Kako bi ublažile problem u vezi sa snabdijevanjem, Sjedinjene Amerićke Države (SAD) bi na tržište mogle izbaciti još barela iz strateških rezervi, ali to bi moglo biti ograničeno jer su zalihe već niske.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u petak iznosila 115,99 USD što znači da je pala 2,73 USD u odnosu na prethodni radni dan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS