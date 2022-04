Zainteresovani stručnjaci iz turizma da dostave elaborate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je poziv za izradu elaborata na temu regionalnih i međunaordnih iskustava koja se tiču dobre prakse funkcionisanja nacionalnih tijela koja učestvuju u upravljanju destinacijom, marketingom i promocijom.

Programom rada Vlade za ovu godinu predviđena je izrada predloga izmjena i dopuna Zakona o turističkim organizacijama.

“Shodno tome, pozivaju se domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti turizma, marketinga i srodnih oblasti, da do 6. maja dostave Ministarstvu elaborate sa primjerima dobre regionalne i međunarodne prakse koji se odnose na model i strukturu nacionalnih tijela koja učestvuju u upravljanju destinacijom, marketingom i promocijom i predlogom njihove implementacije u Crnoj Gori”, navodi se u pozivu.

Neophodno je da podnosioci elaborata imaju najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti turizma, marketinga i srodnih oblasti i odgovarajuće iskustvo u aktivnostima praćenja i usklađivanja sa savremenom međunarodnom turističkom i praksom u oblasti marketinga i promocije.

Podnosilac elaborata je dužan da Ministarstvu dostavi dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu u oblasti turizma, marketinga i srodnih oblasti i dokaze o izrađenim dokumentima i realizovanim projektima usmjerenim na unapređenje stanja u oblasti turizma, marketinga i promocije.

Procijenjena vrijednost izrade elaborata iznosi 4,5 hiljada EUR, bez poreza nadodatu vrijednost (PDV).

Ministarstvo ekonomskog razvoja će izabrati elaborat primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma odnosa kvaliteta i cijene.

“Kvalitet sadržaja elaborata i mogućnosti primjene primjera dobre uporedne prakse na funkcionisanje Nacionalne turističke organizacije Crne Gore vrednovaće se sa 80 bodova, a najniža ponuđena cijena 20 bodova”, precizira se u pozivu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje elaborata, na internet stranici http://www.gov.me/mek objaviti listu elaborata, sa imenima osoba koja su ih dostavila, a koja su ispunila uslove iz poziva.

“U roku od 15 dana od objavljivanja liste, Ministarstvo će objaviti naziv elaborata i ime osobe koja je dostavila najpovoljniji elaborat”, rekli su iz Ministarstva.

Elaborati po ovom javnom pozivu dostavljaju se preporučenom poštom ili predajom arhivi Ministarstva ili elektronskim putem na adresu: [email protected]

