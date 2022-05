Wall Street pao šestu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu pale su ove sedmice, šeste zaredom, jer se ulagači plaše da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), agresivno povećati kamate kako bi suzbila inflaciju, dok su evropske berze porasle.

Na Wall Streetu je Dow Jones skliznuo 2,1 odsto na 32.196 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,4 odsto na 4.023 poena, a Nasdaq indeks 2,8 odsto na 11.805 bodova.

Pad Nasdaqa šest sedmica zaredom nije zabilježen od proljeća 2011. godine, a S&P 500 indeksa od jeseni 2012, prenosi Hina.

Indeksi su značajno oscilirali, jer se tržište ne uspijeva smiriti s obzirom na to da se zbog visoke inflacije očekuje agresivno povećanje ključnih kamata Fed-a.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je da borba za kontrolu nad inflacijom neće biti lagana i da će “uključivati i neke boli”.

On je ponovio da očekuje povećanje kamata za 0,5 procentnih poena i na iduće dvije sjednice Fed.

Ove sedmice je objavljeno da su u aprilu potrošačke cijene u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porasle 8,3 odsto na godišnjem nivou, dok su proizvođačke cijene u istom mjesecu porasle 11 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Premda bi to moglo značiti da je inflacija u martu dostigla svoj vrhunac, s obzirom na to da je u aprilu malo popustila, ulagači se plaše da će ostati povišena duži period nego što se očekivalo.

„Inflacija, koja je, čini se, dostigla vrhunac, ali je i dalje vrlo visoka, i dalje zabrinjava ulagače i dovela je S&P 500 indeks na rub područja medvjeda”, rekao je strateg u firmi LPL Financial, Ryan Detrick.

Kako bi suzbio inflaciju, Fed je početkom maja povećao kamatne stope za 0,5 procentnih poena, nakon što ih je u martu povisio za 0,25 procentnih poena.

I na narednim sjednicama razmatraće se povećanje kamata za 0,5 procentnih poena, pa se ulagači plaše da će agresivno zaoštravanje monetarne politike usporiti ionako usporen rast najveće svjetske privrede.

Osim toga, ulagače zabrinjava rat u Ukrajini, poremećaji u lancima nabavke i zatvaranja niza kineskih gradova zbog kovida, što bi moglo dodatno da uspori rast globalne ekonomije.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle, nakon oštrog pada prethodnih sedmica.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,4 odsto na 7.418 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 2,6 odsto na 14.027 poena, a pariski CAC 1,7 odsto na 6.362 boda.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks je pao 2,1 odsto na 26.427 bodova.

