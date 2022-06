Veliki potencijal za cirkularnu ekonomiju i plavi rast

Budva, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora može pružiti velike mogućnosti za ulaganja u projekte energetske efikasnosti ili obnovljive izvore energije, kao i eko-turizam, zeleni transport, cirkularnu ekonomiju i plavi rast, ocijenio je državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Damir Davidović.

“Povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije, u cilju postizanja održivog razvoja, uz razvijenu poljoprivredu, ribarstvo i turizam i više sinergije između različitih aktera su ozbiljni zadaci koji su pred svima nama”, kazao je Davidović na konferenciji o plavoj ekonomiji koja se održava u Budvi u organizaciji Privredne komore (PKCG).

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, dodao da je taj Vladin resor odlučio da iskoristi zamah, preuzme rizik i kreiranjem strateškog okvira cirkularne tranzicije do 2030. godine stvori uslove za ekonomski oporavak i bude ključni faktor ekonomske sjutrašnjice i izgradnje novih vrijednosti, uključujući i principe plave ekonomije koji moraju biti obuhvaćeni ovim okvirom.

“Želimo da uspostavimo jasne smjernice za privlačenje i podsticanje plavih i zelenih ulaganja i jasno zacrtamo prioritete buduće cirkularne tranzicije. Naš cilj je promovisati Crnu Goru, kao zelenu investicionu destinaciju”, poručio je Davidović.

On je dodao da Crna Gora, kao mala zemlja izrazitih prirodnih i turističkih potencijala, treba hrabro da razvija ekonomski sistem koji je zasnovan na obnavljanju resursa, nastojeći da sačuva ekosisteme i spriječi dodatnu devastaciju mora i kopna.

“Plava ekonomija nudi mogućnost da imitiramo prirodu, a ne da u nedogled koristimo neobnovljive resurse. Imitacija prirode je dobra smjernica održivog ekonomskog razvoja”, smatra Davidović.

Rukovoditeljka Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ivana Janković Mijanović, je u toku panela saopštila da povezivanje i sinergija projekata iz domena plavog rasta ukazuju na značaj umrežavanja i zajedničkog djelovanja kreatora politika, naučnoistraživačke zajednice i privrede, odnosno ribara kao ključnih aktera plave ekonomije.

Sve to, kako je objasnila, ima za cilj da se podigne svijest o potencijalima koje nudi ovaj sektor i uspostave uslovi za stvaranje održive, čiste, ali i profitabilne pomorske privrede i otvaranje novih radnih mjesta.

