Većina ima poteškoće u nalaženju odgovarajućeg kadra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većina ICT kompanija u Crnoj Gori ima poteškoće u nalaženju odgovarajućeg stručnog kadra, dok je istraživanje Privredne komore (PKCG) o deficitarnim zanimanjima tog profila pokazalo da su rukovodioci djelimično zadovoljni vještinama i kompetencijama zaposlenih.

Prema rezultatima istraživanja, 56,8 odsto anketiranih rukovodilaca u kompanijama koje posluju u ICT sektoru saopštilo je da je djelimično zadovoljno vještinama i kompetencijama zaposlenih, potpuno je zadovoljno 40,5 odsto njih, a nezadovoljno 2,7 odsto.

Istraživanje o deficitarnim ICT zanimanjima, čiji su rezultati predstavljeni na okruglom stolu koji su organizoveli PKCG i zajednice programera Dev Club, pokazalo je da potrebu za zapošljavanjem novog kadra ima 86,5 odsto poslodavaca.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG, Mladen Perazić, kazao je da je uticaj IT sektora na tržište rada sve veći, s obzirom na to da je on u konstantnoj ekspanziji.

„Situacija sa koronavirusom dodatno je ukazala na neophodnost digitalizacije, ne samo obrazovnog sistema, već i cjelokupnog poslovnog i društvenog života i rada. Samo oni koji brzo prihvate inovaciju u ovom smjeru mogu opstati”, poručio je Perazić.

Predstavnik Dev Cluba, Dragan Čabarkapa, saopštio je da je zajednica programera nastala u cilju boljeg povezivanja ljudi iz branše, te je u kratkom periodu od osnivanja postigla značajne rezultate u projektima usavršavanja i organizacije hakatona CoronaThon.

“Našem sektoru nedostaje kvalitetni kadar. Ne možemo mnogo da tražimo u takmičenju sa kvalitetnim firmama na evropskom tržištu ili šire bez edukovanog kadra. Zato smo inicirali istraživanje da utvrdimo stanje i usmjerimo se ka reformi IT obrazovanja, kako bismo u budućnosti imali više kapaciteta”, poručio je Čabarkapa.

Sekretarka u Odboru udruženja ICT PKCG, Nada Rakočević, objasnila je da je istraživanje o deficitarnim zanimanjima ICT profila realizovano u okviru aktivnosti koje Komora sprovodi na polju unapređenja poslovnog ambijenta.

Podaci su prikupljeni putem online ankete koja je obuhvatila 179 ispitanika iz ICT ali i drugih sektora.

Rakočević je kazala da dinamičan razvoj novih ICT zanimanja zahtijeva intenzivno ispitivanje potreba tržišta rada i agilni razvoj obrazovnih modela koji bi zadovoljavali potrebe za ljudskim resursima.

„Svi sektori moraju proći kroz digitalnu transformaciju, a to ne mogu bez IT-a“, poručila je Rakočević.

Ona je saopštila da 97,3 odsto anketiranih smatra da postoje poteškoće u pronalaženju kvalitetnog IT kadra. Od ukupnog broja anketiranih rukovodioca kompanija koje posluju u ICT sektoru, njih 56,8 odsto je kazalo da crnogorski obrazovni sistem ne produkuje IT kadar u skladu sa potrebama tržišta rada, dok 40,5 odsto ocjenjuje da to djelimično čini.

Istraživanje je pokazalo i da 29 od 37 anketiranih ICT kompanija namjerava da do kraja godine zaposli novih 111 ljudi iz te struke.

Lista deficitarnih zanimanja je velika, a među njima se izdvajaju sistem inžinjeri, administratori i integratori, database inženjeri, program i project menadžeri, programeri, dizajneri, BigData analitičari, programeri vještačke inteligencije i virtuelne realnosti i inžinjeri kvaliteta i brige o korisnicima.

Učesnici ankete su saopštili i da ulažu u zaposlene, najviše kroz obuke koje organizuju u kompanijama.

Istraživanje je obuhvatilo i kompanije van ICT sektora i pokazalo je da visok procenat, odnosno 70,4 odsto preduzeća u svojoj organizacionoj strukturi nema IT ogranizacionu jedinicu.

Procenat IT stručnjaka u odnosu na ukupan broj zaposlenih kreće se od nula do 33 odsto, a potrebe za IT uslugama kompanije dominantno zadovoljavaju kombinovanjem sopstvenih kadrovskih kapaciteta.

Poteškoće u nalaženju kvalitetnog IT kadra ima 55,6 odsto kompanija van ICT sektora.

„Nažalost, iako postoji poteba za IT kadrom koje prati nezadovoljstvo kompetencijama dostupnog, veoma mali broj anketiranih ulaže u njegovo usavršavanje, tek njih 18,5 odsto. Ohrabruje podatak da 48,1 odsto anketiranih smatra da bi trebalo ulagati više“, pokazalo je istraživanje.

U ocjeni važnosti digitalne transformacije na povećanje konkurentnosti kompanije, 70,4 odsto ispitanika dalo je najvišu ocjenu.

Istraživanje je pokazalo i da 66,7 odsto anketiranih smatra da privrednici prepoznaju potrebu za digitalnom transformacijom.

„Za razliku od poslodavaca koji su podijeljeni u ocjeni zadovoljstva kompetencijama IT kadra, zaposleni u visokom procentu od 94,8 odsto smatraju da posjeduju potreban nivo digitalnih vještina za obavljanje radnih zadataka“, pokazalo je istraživanje.

U okruglom stolu su učestvovali predstavnici privrede, programerske zajednice, Centra za stručno obrazovanje, ministarstava rada i socijalnog staranja i prosvjete, Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada, Zavoda za zapošljavanje i UNOPS-a.