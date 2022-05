Važna spona UCG-a i NTP-a u oblasti inovativne privrede i preduzetništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Spona Univerziteta Crne Gore (UCG) i Naučno-tehnološkog parka (NTP) je ključ uspjeha u oblasti inovativne privrede i preduzetništva, ocijenili su njihovi predstavnici.

Rektor UCG-a, Vladmir Božović, kazao je da Univerzitet Crne Gore teži da uveća svoju prepoznatljivost i van naše zemlje.

„Upoznavši brojne ljude sa ozbiljnim potencijalom iz sfere nauke, inovacija i preduzetništva, uočio sam njihovu volju i vjeru u velike ciljeve. Uz taj entuzijazam i zalaganja, očekujem brz napredak”, kazao je Božović na sastanku sa izvršnim direktorom NTP-a, Veliborom Boškovićem i vršiteljkom dužnosti direktora Naučno-tehnološkog parka Beograd Gordanom Danilović Grković.

Bošković je, kako je saopšteno iz UCG-a, rekao da NTP ima dobro razrađen koncept, te da vjeruje u budućnost i potencijale ovog mjesta sa kog će poteći podrška start up kompanijama, ali i pojedincima u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga.

„Cilj NTP-a je da sa Univerzitetom ima najčvršću saradnju, jer je Univerzitet naš prirodni saradnik i baš sa tog mjesta treba dovesti najveći broj naučnika”, kazao je Bošković.

Danilović Grković je objasnila da, kada je u pitanju razvoj, za isti su uvijek potrebni ljudi, a na Univerzitetu Crne Gore, kako je navela, kvalitetnih ljudi sa potencijalom zaista ima.

„Od hiljadu ljudi ne možete naći 100 preduzetnika, već samo jednog sa kojim se počinje. Prednost NTP-a Crna Gora je u sistematičnom pristupu, a lokacija u Kampusu Univerziteta daje Parku dobre predispozicije za razvoj”, dodala je Danilović Grković i kazala da je ključni cilj zadržati talente.

Prorektorica za nauku i istraživanje, Irena Orović objasnila je da NTP zaista ima potencijal za razvoj, ali pod uslovom da koncept inovacija i komercijalizacija rezultata istraživanja budu prijemčiviji za akademsku zajednicu, ali i cjelokupno okruženje.

„Uvođenje koncepta inovacija i preduzetništva, kao i podsticanje kreativnosti, trebalo bi da počne na osnovnom nivou obrazovanja studenata”, dodala je Orović.

Sastanku je prisustvovala i šefica kabineta rektora Dijana Jovanović i programski menadžer NTP-a Radivoje Drobnjak.

