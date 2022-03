Usvojen budžet Opštine Tivat

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Odbor povjerenika koji je imenovala Vlada usvojio je danas budžet Opštine Tivat koji je projektovan na 18,6 miliona EUR.

Predsjednik Opštine, Željko Komnenović, kazao je da je na taj način omogućeno normalno funkcionisanje organa lokalne uprave i nastavak realizacije kapitalnih projekata.

On je istakao da kapitalni izdaci planirani za ovu godinu iznose 9,7 miliona EUR, što je 51 odsto ukupnog budžeta, što ga čini razvojnim, prenosi agencija CGNews.

„Budžetska sredstva opredijeljena su za završetak puta MR2 prema Luštici, uređenje obalnog šetališta Belane, završetku radova u Cacovu, dječijeg igrališta u Donjoj Lastvi i svih onih projekata koji su od javnog značaja za građane Tivta“, objasnio je Komnenović i dodao da će usvajanjem budžeta sada biti omogućen i besplatan gradski prevoz za sve učenike.

On smatra da se stvaraju temelji za nastavak razvoja Tivta i nakon predstojećih vanrednih lokalnih izbora.

“Ono što je važno je da je napor opozicije u Tivtu da do usvajanja budžeta ne dođe, sada obesmišljen, jer grad i građani ne mogu i ne smiju biti taoci bilo čije politike, ideologija i namjera. Svi moramo raditi u korist grada a ne protiv javnih interesa” poručio je Komnenović.

On je kazao da ne smiju zanemariti i davanja za sport koja su uvećana za 100 hiljada EUR, kao i nevladin sektor koji sada može da očekuje isplate i davanja koja su do sada bila blokirana.

Predsjednik Odbora povjerenika, Spasoje Ljesar, kazao je da je usvajanje budžeta velika stvara za grad, čime je prestala višemjesečna finansijska sputanost lokalne uprave.

Odbor povjerenika usvojio je danas i izvještaj za prvu polovinu prošle godine o primicima i izdacima Opštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS