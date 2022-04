Uspostaviti bezbjedan i fer regulatorni okvir za blockchain industriju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktorat za blockchain i kriptovalute Ministarstva finansija i socijalnog staranja pomoći će da se uspostavi bezbjedan i fer regulatorni okvir za rast te grane privrede u Crnoj Gori, saopštili su njegovi predstavnici.

“Hello world! Vaš Direktorat za blockchain i crypto će biti tu da pomogne građanima Crne Gore da se što bliže upoznaju sa svijetom blockchain-a i kriptovaluta”, navodi se na Twitter nalogu Direktorata.

Ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, retvitovao je tvit Direktorata na svom nalogu.

“Krenuli smo”, poručio je Spajić.

Direktorat za blockchain i kriptovalute teži kreiranju novog stuba crnogorske ekonomije kroz regulisanje kripto tržišta u Crnoj Gori.

Spajić je ranije u intervjuu agenciji Mina-business kazao da bi blockchain tehnologija, za tri godine, mogla da zauzima oko 30 odsto crnogorske ekonomije i da bude zamajac industrije u Crnoj Gori, sa mogućnošću zapošljavanja oko desetak hiljada ljudi.

On smatra da je, pored turizma i energetike, neophodan novi stub crnogorske ekonomije, a to je, prema njegovom mišljenju, blockchain tehnologija, koja ima potencijal da za vrlo kratko vrijeme napravi revoluciju u crnogorskoj ekonomiji i da se već za tri godine osjeti veliki iskorak u imovinskom stanju građana.

„Mislim da za tri godine blockchain može da zauzima oko 30 odsto crnogorske ekonomije, odnosno da doprinese sa dodatnih 1,5 milijardi do dvije milijarde EUR bruto domaćem proizvodu (BDP)“, rekao je tada Spajić.

