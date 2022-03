Unutrašnja kontrola UPC predložila disciplinski postupak protiv pet službenika Sektora za igre na sreću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unutrašnja kontrola Uprave prihoda i carina (UPC) izvršila je kontrolu kompletne dokumentacije koncesionara Džek Pot i predložila da se pokrene disciplinski postupak protiv pet službenika Sektora za igre na sreću, saopštila je vršiteljka dužnosti (v.d) direktorice UPC, Milena Petričević.

U saopštenju se navodi da činjenice i okolnosti ukazuju da su tih pet službenika, prilikom vršenja radnih obaveza, počinili teže povrede službene dužnosti iz člana 95 stav 1 tačka 1, 5, 11 i 13 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

„Unutrašnja kontrola UPC izvršila je detaljni pregled i kontrolu, u okviru svojih nadležnosti, kompletne dokumentacije koncesionara Džek Pot i izvršila uvid u način postupanja u tom predmetu ovlašćenih službenih lica Sektora za igre na sreću, a koji se tiču upravo njihovog postupanja po zahtjevu koncesionara od 1. oktobra prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Petričević je rekla da je, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i rezimea postupanja ovlašćenih službenih lica, unutrašnja kontrola u svom detaljnom i opširnom izvještaju od 28. marta ove godine, na 18 strana, donijela i predlog mjera, a u odnosu na izvedene zaključke.

„Prvo, da se u skladu sa članom 97 Stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima pokrene disciplinski postupak protiv pet službenika Sektora za igre na sreću“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je druga predložena mjera da radni tim formiran od Starješine organa, rješenjem od 23. novembra prošle godine postupi u skladu sa tačkom 4 dispozitiva predmetnog rješenja – da postupi u skladu sa obavezom dostavljanja izvještaja o radu v.d. direktorici UPC.

Petričević je kazala da treća mjera nalaže da ovlašćeni, postupajući službenik Sektora za igre na sreću, postupi po zahtjevu koncesionara kompanije Džek Pot, okonča upravni postupak i donese odgovarajuće rješenje, a sve u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

„Četvrto, da Sektor za igre na sreću sprovede postupak javnog konkursa u skladu sa članom 11 stav 1 i 2 Zakona o igrama na sreću“, navela je Petričević.

Ona je rekla da sprovedena detaljna kontrola i sačinjeni izvještaj potvrđuju njen ranije izrečeni javni stav, zasnovan na zakonitom i stručnom postupanju.

Petričević je kazala da je na osnovu tog stava, 3. februara, zatražila od resornog Ministarstva da povuče iz dalje zakonodavne procedure Odluku koju im je dostavio Sektor za igre na sreću, a bez njenog znanja.

Razlog je, kako je objasnila, to što su navodi u obrazloženju Predloga odluke Sektora za igre na sreću neutemeljeni u činjenicama koje egzistiraju u spisima predmeta.

Petričević je dodala da je to utvrdila i unutrašnja kontrola u svom izvještaju.

„Ovo saopštenje, pored moje obaveze da kao državni službenik istinito obavještavam crnogorsku javnost, ima za cilj i zaštitu mog ličnog i profesionalnog digniteta“, navela je Petričević u saopštenju.

