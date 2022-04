Unapređenje socijalnog dijaloga dobar temelj za dalji ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u centar svog interesovanja postavila građane, podržala socijalni dijalog i ostvarila partnerski odnos sa zaposlenim i poslodavcima, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

Milatović je danas na sjednici Socijalnog savjeta, kojom je predsjedavao, kazao da su brojne aktivnosti koje su dovele do poboljšanja životnog standarda na koje mogu biti ponosni u tom resoru.

“Tokom sjednice je ocijenjeno da je prošla godina bila veoma izazovna, ali da se uprkos svim poteškoćama izazvanim pandemijom koronavirusa, uspio sačuvati socijalni dijalog što je u konačnom rezultiralo postgnutim ciljevima od opšteg društvenog značaja”, saopšteno je iz Ministarstva.

Sjednici je prisustvovao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Aleksandar Stijović, koji je informisao članove Socijalnog savjeta o stanju lanca snabdijevanja i rezervi hrane u Crnoj Gori u kontekstu geopolitičkih dešavanja.

“Svjedoci smo da se ratna dešavanja u Ukrajini refletkuju i na Crnu Goru. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, posvećeno je i intenzivno radi kako bismo osigurali tržište i građane i umanjili posledice. Trenutno, naše zalihe su stabilne, trgovinski lanci izuzetno dobro snabdjeveni svim osnovnim životnim namirnicama, a imamo i alternativna rješenja i tržišta, što nam je jako važno i u susret ljetnjoj turističkoj sezoni”, kazao je Stijović.

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Milena Lipovina-Božović, osvrnula se na demografske izazove i potvrdila da je ovo pitanje na vrhu agende Vlade.

„Ministarstvo ekonomskog razvoja predložilo je, osim onih koje se već sprovode, dodatne stimulativne mjere radi poboljšanja demografskog razvoja i pozitivnog efekta na demografska kretanja, posebno povećanje nataliteta kojima će se dodatno ohrabriti mladi ljudi da ostanu u Crnoj Gori i razmišljaju o formiranju porodice“, rekla je Lipovina-Božović.

Ona je dodala da je jednokratno novčano davanje za novorođenčad mjera kojom se posebno targetiraju opštine sa negativnim prirodnim priraštajem, a takvih je 17.

„Mjera je dugoročna i trebalo bi da bude dio svakog narednog budžeta”, naglasila je Lipovina-Božović.

Ona je predstavila stimulativne mjere za zapošljavanje mladih, kroz program Garancije za mlade, a koji ima za cilj da sve osobe mlađe od 30 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, mogućnost daljeg školovanja, stažiranje ili obavljanje pripravničkog staža, odnosno podršku neometanom prelasku mladih iz svijeta obrazovanja ili nezaposlenosti u svijet rada, kao i uvođenje novih šema rada za uspostavljanje balansa između karijere i privatnog života.

U skladu sa Akcionim planom za sporvođenje Strategije za unapređenje kvaliteta živiota LGBTQ osoba u Crnoj Gori i rješavanju problema nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, sjednici su prisustovali i predstavnici NVO sektora, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i Agencije sa mirno rješavanje radnih sporova.

“U cilju unapređenja kvaliteta, a u kontekstu stvaranja ambijanta bez diskriminacije pri zapošljavanju i zloupotreba iz radnih odnosa, želimo da skrenemo paznju LGBTQ zajednici na mehanizme zaštite koje im pruža Agencija za mirno rješavanje radnih sporova”, kazao je Milatović.

