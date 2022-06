Ulcinj konačno dobija hotel sa pet zvjezdica

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Hotel Galeb, simbol grada Ulcinja, konačno će početi da se gradi, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je kazao da je privatizacija iz 2006. godine završena neuspješno i da investicija nije realizovana, napominjući da je najteži trenutak koji će ostati upamćen za sva vremena njegovo rušenje 2008. godine, suprotno ugovorenoj obavezi.

“Danas, punih 16 godina kasnije, Vlada je potvrdila ugovor kojim je Galeb promijenio vlasnika i time otvorila vrata novom investitoru da konačno realizuje projekat. Tako su se napokon stekli uslovi da Ulcinj na najprestižnijoj lokaciji u srcu grada dobije hotel sa pet zvjezdica, koji će poslovati pod menadžmentom nekih od renomiranijih svjetskih hotelskih brendova”, naveo je Abazović na Facebook-u.

On je rekao da vjerujem da je ovo samo prva u nizu velikih investicija koje će se pokrenuti u Ulcinju.

“Stvaramo nove vrijednosti, otvaramo nova radna mjesta i brendiramo našu državu kao prestižnu turističku destinaciju”, poručio je Abazović.

