U Velikoj Britaniji porast interesovanja za turističku ponudu Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje britanskih turoperatora za Crnu Goru kao turističku destinaciju raste, pokazala je turistička berza New Deal Europe 2022 na kojoj je učestvovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Riječ je o ekskluzivnoj turističkoj berzi, održanoj u ponedjeljak u Londonu, posvećenoj podsticanju turističkog biznisa u regionu Balkana i Jugoistočne Evrope, koja ima za cilj predstavljanje ponude ovog regiona ključnim turoperatorima iz Velike Britanije i cijelog svijeta.

Događaj je okupio nacionalne turističke organizacije, hotelijere, turističke agencije, avio kompanije i druge turističke djelatnike iz 12 balkanskih zemalja i preko 200 odabranih turoperatora i agenata iz oblasti luksuznog, aktivnog, kulturnog, kongresnog turizma, koji ili već nude ili su zainteresovani da uključe ponudu ovog brzorastućeg regiona u svoje programe.

Predstavnica NTO predstavila je ponudu destinacije i održala brojne sastanke sa predstavnicima turoperatora među kojima su Saga Holidays, Regent Holidays, Asla Travel Group, Evets World, Charitable Travel, Sawile Row Travel i Oliver’s Travel. Britanski turoperatori su iskazali veliku zainteresovanost za turističku ponudu Crne Gore, imajući u vidu dobru avio povezanost i raznovrsnost ponude, te se u narednom periodu može očekivati rast turističkog prometa sa ovog tržišta.

Takođe, održani su sastanci sa predstavnicima medija kao što su medijska grupacija Jacobs Media Group i najveći poslovni turistički magazin u Velikoj Britaniji Travel Weekly, sa kojima je razgovarano o mogućnostima za saradnju na planu promocije destinacije na ovom strateški važnom emitivnom tržištu za Crnu Goru.

Predstavnica NTO, Aleksandra Maksimović, kazala je da se sa tržišta Velike Britanije, prema informacijama hotelijera, bilježi dobar buking za period od maja.

„U mnogim hotelima je ovo tržište među vodećima kada je u pitanju interesovanje za ovu ljetnju turističku sezonu. Avio dostupnost je unaprijeđena, time što od aprila i niskobudžetna kompanija Wizz Air počinje sa direktnom linijom na relaciji London-Podgorica, pored Easy Jet-a koji i ove sezone nastavlja da povezuje London i Mančester sa Tivtom”, navela je Maksimović.

Ona je kazala da, uz redovnu cjelogodišnju liniju Ryanair-a ka Podgorici, zahvaljujući letovima ove tri kompanije, od aprila do kraja oktobra, imaće direktne letove sa Velikom Britanijom svakodnevno, na osnovu čega se može očekivati i rastuću posjetu sa ovog tržišta u predstojećoj sezoni.

„Nakon strogih ograničenja putovanja koja su bila na snazi tokom prethodne dvije godine, Velika Britanija je među prvim zemljama koje su ukinule sve restrikcije na putovanja svojih građana u inostranstvo, ali i restrikcije koje su se odnosile na ulazak u njihovu zemlju”, dodala je Maksimović.

Izvršni direktor Airlines UK, Tim Alderslade, kazao je da se turistički sektor Ujedinjenog Kraljevstva vratio, nakon objave Vlade UK 18. marta da se ukidaju sve covid mjere za putovanja.

“Sada se možemo radovati povratku predpandemijskoj normalnosti kroz putovanja” dodao je Alderslade.

Tokom turističke berze New Deal Europe održan je i forum na temu Elastičnost Jugoistočne Evrope: Startegije za upravljanje turizmom u svijetlu aktuelnih svjetskih dešavanja, sa ključnim govornicima iz turističke industrije.

Jedan od organizatora događaja New Deal Europe, Tine Murn, kazao je da je sjajno vidjeti da su turoperatori zainteresovani za sve destinacije Balkana i da imaju puno povjerenje u dugoročnu budućnost regije kao održive turističke destinacije u srcu Evrope koja ima veliki potencijal na ovom tržištu.

Turističku berzu New Deal Europe posjetili su i predstavnici Ambasade Crne Gore u Londonu otpravnica poslova, Nataša Jovović i II sekretar Perko Mijatović.

Pored NTO u tom događaju su učestvovali i predstavnici turističke privrede Crne Gore: Montenegro Tourist Service uživo u Londonu, dok će u virtuelnom dijelu učestvovati agencije 3e travel, FitCamp Montenegro, Montenegro Adventures, Black Mountain Montenegro, hoteli Casa del Mare, Princess, The Chedi Lustica Bay i Waterfall Rafting Center.

