U NTO-u zadovoljni bukingom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) su zadovoljni bukingom i očekuju organizovane grupe turista iz Poljske, Velike Britanije, Luksemburga, Mađarske i Franscuske.

NTO je, nakon agresije Rusije u Ukrajini, uzimajući u obzir da su ta dva tržišta bila značajna za našu destinaciju, odlučila da promoviše naš turizam na drugim tržištima.

“Rezervacije su već od ovog mjeseca na visokom nivou i očekujemo organizovane grupe turista iz Poljske, Velike Britanije, Luksemburga, Mađarske i Franscuske. Buking sa skandinavskog tržišta je takođe uspješniji u odnosu na prethodne dvije godine”, rekli su iz NTO Pobjedi.

Prema podacima turoperatera, očekuje se znatno više turista iz Luksemburga, što potvrđuju podaci da u martu buking za Crnu Goru prevazilazi ukupan buking za prošlu godinu.

“Posebno ohrabruje interesovanje turista iz Izraela. U nekim hotelima oni čine 70 odsto ukupnog bukinga. Ukidanjem viznog režima i otvaranjem letova iz Kazahstana očekujemo da će ovo tržište biti aktuelno i tokom predstojeće sezone. Uvođenjem sezonske avio-linije Rijad – Tivat otvaramo se za tržište Saudijske Arabije”, rekli su iz NTO.

Turoperatori, prema njihovim riječima, potvrđuju jaku tražnju za putovanjima i predviđaju znatno bolju sezonu u odnosu na prethodnu godinu te, kako tvrde, Crna Gora ima veliki potencijal da se pozicionira kao poželjna turistička destinacija.

“Tradicionalno, ovu sezonu će obilježiti i značajan broj gostiju sa tržišta regiona, iz Srbije, BIH, Albanije i Kosova, kojima smo već godinama jedna od omiljenih destinacija za odmor”, kazali su iz NTO.

Oni su naveli da su tokom oktobra i novembra učestovali na sajmovima u Parizu i Londonu i predstavili našu kongresnu ponudu na specijalizovanom sajmu u Barseloni. Samo u periodu novembar – decembar prethodne godine Crnu Goru su posjetili turoperatori iz Turske, Mađarske, Albanije, Slovenije i Francuske, a u februaru su organizovali i promociju za 50 predstavnika turoperatora i medija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u okviru Svjetske izložbe EXPO.

