Tužilački i pravosudni organi da preispitaju odgovornost Jovanića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) očekuje od tužilačkih i pravosudnih organa da temeljno i savjesno preispitaju odgovornost danas uhapšenog predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića, u svim sumnjivim i kontroverznim slučajevima koji se vežu za njegovo ime.

“Jovanić je, zbog brojnih sumnjivih odluka, već godinama označen kao neko ko svoj posao ne obavlja po zakonu. Danas je saopšteno da je uhapšen pod sumnjom da je organizator kriminalne grupe koja je, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu za više desetina miliona EUR”, navodi se u saopštenju SNP-a.

SNP se, kako su rekli, drži ustavne odrednice da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno.

“U tom smislu, ostavljamo nadležnim institucijama da nepristrasno i objektivno postupe u ovom slučaju i da dokažu da li je Jovanić zaista kriv za ono što mu se stavlja na teret”, kazali su iz te stranke.

U SNP-u su zaključili da je sigurno da će ta partija nastaviti da se bori za vladavinu prava uvijek i na svakom mjestu i da će dati puni doprinos da pravda pokuca na svačija vrata, bez obzira o kome se radi.

