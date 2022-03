TO Podgorice i Danilovgrada predstavile ponudu u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turističke organizacije (TO) Podgorice i Danilovgrada predstavile su svoju turističku ponudu na Međunarodnom sajmu turizma IFT u Beogradu, na kojem vlada veliko interesovanje za crnogorsku destinaciju.

Na sajmu, koji traje do danas su, pored lokalnih primorskih TO, svoju ponudu predstavili i TO iz Podgorice i Danilovgrada, prenosi Mediabiro.

Kada je posrijedi turistička ponuda Podgorice, direktorica TO Irena Rogošić je kazala da od doba pandemije, sve više na značaju dobijaju individualne, kao i ture u manjim grupama, a kako je navela, u Podgorici postoje idealni uslovi za to.

“Podgorica je okružena sa 15 planinskih vrhova preko dvije hiljade metara nadmorske visine, dok se prostire na pet rijeka i tri jezera”, rekla je Rogošić.

Prema njenim riječima, izletište u neposrednoj blizini Skadarskog jezera mami najveća interesovanja posjetilaca.

“To su prostori na kojima turisti zaista mogu uživati u krstarenju, posmatranju ptica, plivanju, pecanju ili uživanju na plaži. Sa druge strane, Podgorica ima i bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. Tu su dva arheološka nalazišta: Duklja, Medun iz Ilirskog perioda i Stara varoš iz Osmanskog perioda”, kazala je Rogošić.

Ona je navela da se tokom cijele godine u Podgorici realizuju brojni sadržaji.

“Ovo je prilika da najavim takmičenje u trijatlonu koje će se održati 1. maja, kada se u Podgorici očekuje veliki broj turista iz regiona i šire, a početkom jula nas očekuje koncert poznatih italijanskih zvijezde, Zucchera i Gebrielle Cimi”, precizirala je Rogošić.

Direktor TO Danilovgrad, Ivan Dragojević, kazao je da se jako raduje učešću na sajmu, poslije pauze od dvije godine.

On je naveo da su se sreli sa brojnim kolegama, te razmijenili mišljenja koja su jako dragocjena, posebno u domenu pandemije koranavirusa i njenog uticaja na turizam.

“Sastali smo se sa kolegama iz regona sa kojima smo i ranije imali dobru saradnju. Pričali smo i o nekim budućim projektima, imali smo razgovore sa nekim agencijama, gdje vidimo da vlada veliko interesovanje za Crnu Goru”, rekao je Dragojević.

On je naveo da se nada će ova turistička sezona biti zadovoljavajuća, kao i da su posjete manastiru Ostrog već počele, što je dobar pokazatelj za predstojeću sezonu.

Na sajmu koji je počeo u četvrtak ponudu je predstavila Nacionalna turistička organizacija (NTO), u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom.

