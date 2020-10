Tivat dobitnik nagrade Sustainable Top 100 Destinations

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Tivat je, na ceremoniji u okviru Global Green Destinations Days (GGDD20), proglašen za jednog od dobitnika nagrade Sustainable Top 100 Destination za ovu godinu.

Iz Turističke organizacije (TO) Tivat kazali su da nagrada predstavlja veliko priznanje njihovim naporima da budu “safe, smart, sustainable”, odnosno sigurni, pametni i održivi, i da je ohrabrujuća za dalji održivi razvoj Tivta i Crne Gore.

“To je potvrda da smo sa dobrim primjerom prakse, uspješnim upravljanjem posebnim rezervatom prirode Tivatska solila i izvještavanjem u dijelu prvih 15 kriterijuma, pokazali da se na području Tivta u prethodnom periodu u javnom i privatnom sektoru realizovao veliki broj dobrih inicijativa koje su međunarodni stručnjaci ocijenili značajnim za dobijanje prestižnog priznanja”, navodi se u saopštenju.

Iz TO Tivat su podsjetili da su u junu, zajedno sa Morskim dobrom, nominovali Tivat za Sustainable Top 100 Destinations za ovu godinu, na koji se prijavilo više od 150 aplikanata.

Oni su kazali da je cilj takmičenja da prikaže turističke priče i primjere dobre prakse održivog razvoja lokalnih i regionalnih destinacija, kao nadahnjujuće primjere organizatorima putovanja i turistima.

“Objavljivanjem ovogodišnje liste, razmjenom iskustava i priča o uspjehu u upravljanju destinacijama, inicijatori prepoznaju korake preduzete ka tome da turističke destinacije postanu održivije, odgovornije i atraktivnije za posjetioce”, navodi se u saopštenju.

Nominacije je ocjenjivao tim održivih Top 100 destinacija, stručnjaci iz različitih zemalja, partneri i koordinatori Green Destinationsa. Ove godine izbor je, kako su kazali iz TO, više nego ikada bio određen kvalitetom, efikasnošću i primjerima dobre prakse koje su dostavile destinacije.

“Komitet Top 100 naglašava da selekcija za Sustainable Top 100 Destinations ne znači da su izabrane destinacije održive. To znači da te destinacije ulažu dodatne napore i obećavaju njihov progres, napominjući da potpuno održive destinacije ne postoje”, rekli su iz TO.

Takmičenje se održava pod pokroviteljstvom Top 100 partnera, sa posebnim doprinosom Green Destinationsa, Quality Coasta, TravelMolea, Vision on Sustainable Tourism, Travelifea, ITB Berlina, Asian Ecotourism Networka, Ecotourisma Australia i GLP Filmsa.

Iz TO su najavili da bi krajem oktobra trebalo da organizuju dvodnevnu edukativnu radionicu u cilju definisanja daljih koraka.

“Plan je da tokom naredne godine Tivat počne proces sertifikacije Awarding and Certification Program, u okviru Green Destinations. To znači da moramo intenzivno raditi na izvještavanju po ukupno 100 kriterijuma i nakon toga, od međunarodnog revizora kojeg odabere Green Destinations dobiti informacije na kojem stepenu razvoja se nalazi Tivat u smislu održivosti destinacije i dobiti smjernice za dalji razvoj”, objašnjeno je iz TO.