Tehnološki sektor podstakao rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, što se najviše zahvaljuje skoku cijena dionica tehnoloških kompanija, prije svega Twittera, dok je većina ostalih sektora završila u minusu.

Dow Jones ojačao je 103 boda ili 0,3 odsto, na 34.921 bod, dok je S&P 500 porastao 0,81 odsto, na 4.582 poena, a Nasdaq indeks 1,90 odsto, na 14.532 boda.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje usponu cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Tesla, Apple, Amazon.com i Microsoft, prenosi Hina.

Cijena Tesle skočila je 5,6 odsto, nakon što je taj proizvođač električnih automobila u subotu objavio da je u prvom tromjesečju prodao rekordni broj vozila.

Najviše je skočila cijena dionice Twittera, 27 odsto, pošto je osnivač Tesle Elon Musk objavio da je njegov udio u toj društvenoj mreži dostigao 9,2 odsto, po čemu je najveći dioničar Twittera.

„Mnogo današnjih vijesti bilo je pozitivno za tehnološki sektor”, kazala je strateginja u firmi Edward Jones, Mona Mahajan.

Međutim, u većini drugih sektora cijene dionica su pale. Tako je sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa završilo u minusu, a najviše uslužni i zdravstveni, oko 0,8 odsto.

Posljedica je to opreza ulagača zbog rata u Ukrajini i mogućih novih sankcija Zapada protiv Rusije zbog optužbi za ratni zločin.

Ulagači su suzdržani i zbog snažnog rasta cijena nafte i drugih sirovina od početka rata u Ukrajini, što podiže inflaciju u svijetu.

Kako se u SAD-u inflacija kreće na najvišim nivoima u 40 godina, nedavno je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) povećala ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, za 0,25 postotnih bodova, a već u maju mogla bi ih povećati daljih 0,50 postotnih bodova.

Ulagači se plaše da će tempo povećanja kamata biti čak i agresivniji nego što se očekivalo, što bi moglo usporiti rast najveće svjetske ekonomije, pa čak i izazvati recesiju.

Na to ukazuje inverzija krive prinosa na američke obveznice. Naime, ta kriva se prošle sedmice preokrenula prvi put nakon 2019. godine, pri čemu su prinosi na dugoročne obveznice pali ispod prinosa na kratkoročne obveznice. Inverzno kretanje kriva prinosa smatra se predznakom recesije u naredne dvije godine, signalizirajući da je restriktivna monetarna politika prestroga.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,28 odsto, na 7.558 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,5 odsto, na 14.518 bodova, a pariski CAC 0,7 odsto, na 6.731 bod.

