Stanislavka Martinović osvojila stan u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanislavka Martinović je, u nagradnoj igri koju je organizovala NLB banka, osvojila stan u Podgorici, vrijedan 55 hiljada EUR.

Iz NLB-a je saopšteno da je dobitnica svoj račun otvorila 6. decembra prošle godine u NLB filijali u Baru.

Javno izvlačenje je, u prisustvu petočlane komisije, održano u petak na televiziji Vijesti, a srećnu dobitnicu je izvukao proslavljeni košarkaš KK Budućnost Voli i član košarkaške reprezentacije Crne Gore, Nikola Ivanović.

U nagradnoj igri pod sloganom “NLB banka poklanja stan. Dobro došli u Vaš dom.”, koju je za nove klijente organizovala NLB banka, učestvovalo je 1,39 hiljada građana.

Nagradna igra je trajala od 20. septembra prošle godine do 31. marta, a pravo da učestvuju u nagradnoj igri ostvarili su svi građani koji su postali klijenti NLB banke do kraja prošle godine i primili najmanje tri plate ili tri penzije do 31. marta preko novootvorenog NLB računa.

Uslov je bio da u prethodnih 12 mjeseci do dana otvaranja računa za učestvovanje u nagradnoj igri, nijesu imali račun kod NLB banke.

Glavni izvršni direktor, Martin Leberle, kazao je da imaju obavezu i odgovornost prema svojim klijentima kada znaju kakvo im povjerenje ukazuju.

„U prošloj godini, gotovo 25 odsto građana Crne Gore izabralo je našu banku da im pruži podršku da riješe jedno od najvažnijih životnih pitanja – kupovinu svoga stana ili kuće. Imajući to u vidu, drago mi je da smo organizovali nagradnu igru sa ovako vrijednim poklonom, koji je dobila naša uvažena klijentkinja, gospođa Stanislavka Martinović, penzionerka iz Bara. Ovo nas posebno raduje jer su penzioneri naša najosjetljivija grupa klijenata, kojima smo posebno posvećeni“, rekao je Leberle.

Izvlačenje dobitnika u velikoj nagradnoj igri održano je uz poštovanje svih propisanih mjera Instituta za javno zdravlje i Vlade zbog epidemije novog koronavirusa.

Petočlana komisija pratila je regularnost izvlačenja i odradila finalnu provjeru da je dobitnica ispunila sve uslove propisane pravilima nagradne igre. Ključevi od stana dobitnici će biti javno uručeni.