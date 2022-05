Središnja tema društva da bude borba za dostojanstven život

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Borba za dostojanstven život svakog građanina Crne Gora mora postati središnja tema društva i Socijaldemokratska partija (SDP) će kao i do sada dati puni doprinos da do toga dođe, saopšteno je iz te stranke.

Šef Medijskog tima i član Predsjedništva SDP, Mirko Stanić, čestitao je građanima Crne Gore Prvi maj – Međunarodni praznik rada, sa željom da svaki naredni praznik dočekamo u boljem, pravednijem i socijalno odgovornijem društvu.

“Naša partija će, kao i do sad, ostati pouzdan partner sindikatima i radničkim udruženjima u borbi za njihova prava”, rekao je Stanić.

On je naveo da je, poslije uspješne borbe za obezbjeđivanje neradne nedjelje i praznika za desetine hiljada radnika, pravednijeg Zakona o PIO, povećanja minimalne plate i penzije, smanjena poreskog opterećenja zarada – na njima da, zajedno sa socijalnim partnerima, nastave snažnu borbu za poboljšanje standarda svih sugrađana.

“Narednih dana očekujemo i uspješan završetak pet godina duge borbe za smanjenje akciza na gorivo, a sigurni smo da će ta i ostale socijalno odgovorne mjere u narednom periodu značajno poboljšati život građanima i privredi u ovim izazovnim vremenima”, kazao je Stanić.

Zbog toga, svim građanima Crne Gore, iskreno i s poštovanjem, kako je kazao, želi srećan Prvi maj – Međunarodni praznik rada.

