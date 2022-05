Spajić: Donirao sam svaku platu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, saopštio je da je donirao svaku platu koju je zaradio u Crnoj Gori, kao i da će tako biti i ubuduće.

On je na svom Twitter profilu pozvao Demokratski front (DF) da učini isto.

“Pozivamo i svu DF dubinu na isti potez. Imaćemo (desetine) miliona EUR od naknada bivšim, i plata sadašnjim funkcionerima (+novovjenčani). Nek je srećno u oba doma”, napisao je Spajić.

Spajić je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po prestanku funkcije, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je definisano da javni funkcioner ima pravo da godinu nakon prestanka funkcije prima naknadu u visini zarade tokom posljednjeg mjeseca obavljanja dužnosti, uz odgovarajuće usklađivanje.

Zahtjev je na svom Twitter profilu objavio poslanik DF-a, Milan Knežević.

