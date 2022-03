S&P 500 porastao treći dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks porastao treći dan zaredom, najviše zahvaljujući skoku cijene dionice Tesle, dok su energetski i bankarski sektor bili pod pritiskom.

Dow Jones ojačao je 0,27 odsto na 34.955 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,71 odsto na 4.575 poena, a Nasdaq indeks 1,31 odsto na 14.354 boda, prenosi Hrportfolio.

Tokom trgovanja je S&P 500 bio i u minusu, oko 0,6 odsto, no kasnije se oporavio zahvaljujući skoku cijene dionice Tesle više od osam odsto, nakon što je taj proizvođač električnih automobila objavio da će tražiti odobrenje investitora za ‘stock split’.

Oštro su pale, u prosjeku 2,5 odsto, cijene dionica u energetskom sektoru, zbog značajnijeg pojeftinjenja nafte.

Trgovce naftom zabrinulo je, zaključavanje Šangaja, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, što bi moglo dovesti do smanjenja potražnje za naftom u Kini, najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Pad cijena barela ublažio je strahovanja od jačanja inflacije, koja se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, blizu osam odsto.

Pod pritiskom su se našle i dionice banaka, nakon što su danima rasle zahvaljujući nedavnom povećanju kamata američke centralne banke.

Premda se očekuje da će narednih mjeseci banka još agresivnije povećati kamatne stope kako bi suzbila inflaciju, što bi moglo usporiti rast ekonomije, cijene dionica posljednjih dana rastu, jer se ulagači nadaju da je privreda dovoljno snažna da izdrži dalje povećanje kamata.

Podršku tržištima pruža i nada ulagača u napredak pregovora između Rusije i Ukrajine oce sedmice, nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kazao da je spreman da razgovara o neutralnosti zemlje u sklopu mirovnog sporazuma s Rusijom.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su većinom porasle. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.473 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,78 odsto na 14.417 poena, a pariski CAC 0,54 odsto na 6.589 bodova.

