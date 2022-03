Snažan rast cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS)– Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica snažno porasle, drugi dan zaredom, nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), povećala kamate u skladu s očekivanjima i poručila da slijede dalja povećanja kako bi se suzbila inflacija.

Dow Jones porastao je 518 bodova ili 1,55 odsto, na 34.063 boda, dok je S&P 500 skočio 2,24 odsto, na 4.357 poena, a Nasdaq indeks 3,77 odsto, na 13.436 bodova, prenosi SEEbiz.

Nakon dvodnevne sjednice, čelnici Feda povećali su ključnu kamatnu stopu prvi put od 2018. godine, za 0,25 postotnih bodova, a kako bi se suzbila inflacija, koja je dosegnula najviše nivoe u 40 godina, procjenjuju da bi ta kamata na kraju godine mogla iznositi između 1,75 i dva odsto.

I dok je povećanje kamate za četvrtinu postotnog boda u skladu s očekivanjima analitičara, procjene rasta kamate do kraja godine veće su nego što su mnogi očekivali.

Zbog toga su odmah nakon poruka Feda Dow Jones i S&P 500 indeks zaronili u negativno područje. No, oporavili su se nakon konferencije za medije predsjednika Feda Jeromea Powella.

Powell je poručio da je ekonomija dovoljno snažna da izdrži povećanje kamata i održi sadašnji snažan trend rasta zapošljavanja i plata. On je kazao i da se Fed mora fokusirati na to da ograniči utucaj rasta cijena na domaćinstva.

On je poručio i da se očekuje da će inflacija ostati iznad Fedovog ciljang nivoa od dva odsto sve do 2024. godine i da će centralna banka agresivnije povećati kamate ako se situacija ne poboljša.

Zbog visoke inflacije, ali i posljedica rata u Ukrajini, Fed je smanjio procjene rasta ekonomije u ovoj godini s prethodnih četiri na 2,8 odsto.

Uprkos smanjenju procjena rasta ekonomije i većim nego što se očekivalo procjenama povećanja kamata do kraja godine, Wall Street je porastao jer su, kako kaže strateg u firmi The Leuthold Group Jim Paulsen, ulagači odahnuli, s obzirom na to da je Fed pokazao da će preduzeti sve što treba kako bi suzbio inflaciju.

„To što Fed konačno djeluje protiv inflacije nešto je umirilo investitore jer bi to trebalo pomoći ekonomiji koja se bori s visokom inflacijom”, kazao je Paulsen.

Međutim, ima i onih koji se plaše da bi projektovano agresivno povećanje kamata, praktično na svakoj sjednici Feda u ovoj godini, moglo izazvati pad ekonomije.

“Ovo izgleda kao da Fed namjerava izazvati recesiju kako bi suzbio problem inflacije i to je kratkovidno, kao što su prošle godine bile i poruke Feda da će visoka inflacija biti samo privremena”, kazao je direktor u firmi Horizon Investments, Scott Ladner.

I na evropskim berzama su cijene dionica snažno porasle jer su ulagače ohrabrili znakovi pozitivnih pomaka u pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,62 odsto, na 7.291 bod, dok je frankfurtski DAX skočio 3,76 odsto, na 14.440 poena, a pariski CAC 3,68 odsto, na 6.588 bodova.

