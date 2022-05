Skupština danas o smanjenju akciza na gorivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Skupštine bi danas trebalo da razmatraju predloge izmjena i dopuna zakona, kojim bi se omogućilo smanjenje akciza na gorivo i poreza na dodatu vrijednost (PDV) za osnovne životne namirnice.

Na dnevnom redu sjednice parlamenta su izmjene i dopune zakona o akcizama, PDV-u i porezu na nepokretnosti.

Polanici bi trebalo da razmatraju i Predlog zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Sjednica Skupštine bi trebalo da počne u 12 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS