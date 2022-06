Sjutra sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije (EK), biće održan sjutra, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Sastanak će, sa crnogorske strane, otvoriti državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova, Aleksandar Mašković i direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović.

U ime EK sastanak će otvoriti šef Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Michael Miller.

“Na sastanku će se razmatrati ostvareni napredak u oblasti osnivanja preduzeća i pružanja usluga, kretanja kapitala, javnih nabavki, privrednog prava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga i zaštite potrošača i zdravlja”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici crnogorskih institucija će, kako je najavljeno, predstaviti ostvarene rezultate, tekuće aktivnosti i planirane mjere, i sa kolegama iz EK razmijeniti mišljenja u vezi sa budućim izazovima i najboljim i najefikasnijim rješenjima u pogledu sprovođenja pravne tekovine i jačanja administrativnih kapaciteta u ovim oblastima.

Predstavnici crnogorskih institucija predstaviće napredak ostvaren u ovoj oblasti od prethodnog sastanka koji je održan 10. juna prošle godine.

