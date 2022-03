Sjednice nijesu održane zbog nedostatka kvoruma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjedinice Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, na kojoj je danas trebalo da se razmatra postupak privatizacije hotela Avala i utvrdi plan rada tog skupštinskog tijela, nijesu održane zbog nedostatka kvoruma.

Komisija je trebalo da na 14. sjednici utvrdi plan rada za ovu godinu, a odmah nakon toga, na 15. zasjedanju, da razmatra postupak privatizacije hotela Avala.

Predsjednik Komisije, Maksim Vučinić, pozvao je ranije sve njene članove da se pojave na sjednicama i na taj način pokažu svoj odnos prema radu tog tijela, ali i prema građanima.

Komisija je o postupku privatizacije hotela Avala trebalo da raspravlja još u januaru, ali nije bio usvojen dnevni red.

Hotel Avala je kao vlasništvo Budvanske rivijere prodat 2004. godine firmi Beppler & Jacobson za ukupno 3,2 miliona EUR.

