Sinergijskim djelovanjem do uspješnog nacionalnog inovacionog ekosistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u potpunosti posvećena unapređenju poslovnog ambijenta i sa posebnom pažnjom će tretirati razvoj IT industrije u narednom periodu, saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

Ona je na događaju koji je organozovao crnogorski start up hub Digital Den, na temu Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, kazala da vjeruje da će rezultati primjene inovacionih zakona ići uzlaznom putanjom kao i da će sinergijsko djelovanje svih potrebnih aktera dovesti do funkcionalnog i uspješnog nacionalnog inovacionog ekosistema.

Na događaju pod nazivom Digital Den Connects – Investments su predstavnici privredne i start up zajednice razgovarali o primjeni Zakona, sa posebnim osvrtom na poreske olakšice koje taj akt utvrđuje za pojedince i kompanije koji ulažu u inovacionu djelatnost.

Šćepanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasila da set podsticajnih mjera direktno povećava broj start up-ova i procenat njihove uspješnosti.

“U proteklih mjesec imala sam priliku da se upoznam i sa činjenicom da je nekoliko njih već registrovano u Registru inovacione djelatnosti, da su prepoznali instrumente podrške kroz inovativne programe koje sufinansira država, tako da smatram da smo na dobrom putu da zajedničkim snagama omogućimo kontinuitet njihovog daljeg razvoja” ocijenila je Šćepanović.

Ona je navela benefite aktuelnih inovacionih zakona u vidu olakšanog početka poslovanja start up-ova i zapošljavanja na inovativnim projektima, reinvestiranja u sopstvene inovativne projekte, zatim ulaganja u start up-ove i fondove za finansiranje inovativnih projekata, doniranja naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture, kao i podsticanja izgradnje infrastrukture za inovacionu djelatnost.

“Porast novih zapošljavanja u sektoru inovacija, sprečavanje odliva mladih ljudi i privlačenje digitalnih nomada, kao i jačanje razvoja inovacione infrastrukture su neki od zadataka za koje vjerujem da ćemo uspješno realizovati primjenom aktuelnih inovacionih zakona”, dodala je Šcepanović.

Ona je podsjetila da je institucionalni okvir za razvoj inovacija i pametne specijalizacije nedavno reformisan i da će ubrzo biti potpuno funkcionalan.

“Ovim okvirom obezbijediće se efikasnija komunikacija svih aktera u sistemu inovacija i strukturne saradnje, koja treba da rezultira boljom implementacijom naših politika”, zaključuje se u saopštenju.

