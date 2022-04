Sezona će biti dobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ova turistička sezona će, prema ocjeni direktorice Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ane Tripković Marković, biti dobra, a podaci privrede pokazuju da je buking za sada na zadovoljavajućem nivou.

Tripković Marković je navela da je cilj da NTO uradi maksimum, što je do njih, u promociji destinacije, prenosi portal RTCG.

“Vidjećemo šta će biti, mnogo toga će zavistiti od načina na koji će se ova kriza riješiti. Vjerujem da će ipak biti dobra sezona, ne samo zato što je to moja subjektivna procjena, prema podacima koje smo dobili od privrede, buking je za sada na zadovoljavajućem nivou”, navela je Tripković Marković u emisiji Radija Crne Gore Link.

Ona je rekla da najviše bukinga za sada ima iz zemalja Zapadne Evrope i iz Izraela. Sadašnji buking sa skandinavskog tržišta je, kako je dodala, na novou iz 2019. godine.

“Turizam je i patriotizam i svi smo mi ambasadori svoje destinacije”, poručila je Tripković Marković.

Ona je kazala da ohrabruje istraživanje Evropskog savjeta za putovanja, koje pokazuje da tri od četiri Evropljanina planiraju da putuju ove godine.

Ohrabrujuće je, kako je dodala, što su im mediteranske zemlje glavna tražnja.

Tripković Marković je navela i da je primjetan kasniji buking putovanja.

“Sudeći po ovim podacima, ljudi su željni putovanja”, navela je Tripković Marković i dodala kako imamo razloga da se radujemo predstojećoj sezoni.

Tripković Marković je ponovila i da budžet NTO drastično smanjen za ovu godinu, posebno za promotivne aktivnosti.

“Imamo 14 odsto budžeta iz prethodne godine, to je oko 300 hiljada EUR za čitavu godinu, što ne može biti dovoljno za promotivne aktivnosti”, tvrdi Tripković Marković.

Ona je kazala da je analiza, koju je uradila po stupanju na dužnost, pokazala da se namjenski prihodi ne preusmjeravaju ka NTO-u, na način na koji se to preusmjerava lokalnim turističkim organizacijama.

NTO je, kako je saopštila, po tom osnovu za deset godina zakinuta za 13 miliona EUR.

Ona je rekla da je međunarodna promocija skupa i da se to dugoročno mora osjetiti.

Tripković Marković je podsjetila i da su ukrajinsko i rusko tržište zajedno, na drugom mjestu po učešću u turističkom prometu u Crnoj Gori.

Zbog toga je, kako smatra, potrebno privući nova tržišta. Zbog toga je NTO crnogorsku ponudu predstavila na sajmovima u Parizu, Londonu, Barseloni.

Ona je podsjetila i na učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo Dubai, kao i da ove godine imamo direktne letove iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Tripković Marković je rekla da ćemo imati i dobru povezanost sa Velikom Britanijom. Među značajnim tržištima navela je i Izrael, Luksemburg, odakle imamo direktne letove, kao i sa Mađarskom i Češkom.

