Sektor za igre na sreću nije zakonski postupao po zahtjevu Džek pota

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sektor za igre na sreću Uprave prihoda i carina (UPC) nije u zakonskom roku i zakonito postupao u odnosu na zahtjev kompanije Džek pot, koji je trebalo usvojiti, dok je tom društvu trebalo ponuditi novi ugovor o koncesiji, uz obavezu plaćanja jednokratne naknade od dva milona EUR.

To je saopštila vršiteljka dužnosti direktorice UPC-a Milena Petričević, podsjećajući da je tom privrednom društvu, ugovorom o koncesiji od 11. decembra 2006. godine, dodijeljena Koncesija za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu hotela „The Queen of Montenegro“ u Budvi.

Kako je kazala, Džek pot je tim ugovorom stekao neprenosivo pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u tom kazinu za period od deset godina, po osnovu Konkursa Vlade Republike Crne Gore iz 2005. godine.

Taj konkurs, kako je kazala Petričević, predviđao je da fiksni dio naknade za pravo priređivanja igara u kazinima ne može biti manji od 50 hiljada EUR godišnje, i da će se visina i način njenog plaćanja utvrditi ugovorom o koncesiji.

“Istim ugovorom, Koncesionaru je data mogućnost da se po isteku roka na koji je ugovor zaključen, odnosno nakon deset godina, na njegov zahtjev, koncesija može produžiti Odlukom Vlade, shodno Zakonu o igrama na sreću”, rekla je Petričević.

Ona je navela da je koncesionaru, odlukom Vlade iz 2016. godine, produženo pravo priređivanja posebnih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro“, za period od pet godina, počev od 12. decembra 2016. godine.

“Na osnovu te Odluke Vlade, ugovorne strane su potpisale novi Ugovor o koncesiji, na osnovu kojeg je priređivač stekao pravo priređivanja igara na sreću u kazinu “The Queen of Montenegro“ za period do 12. decembra prošle godine”, kazala je Petričević.

Ona je navela da je u tom ugovoru navedeno kako prava i obaveze po osnovu ugovora prestaju danom isteka roka na koji je zaključen, odnosno 12. decembra prošle godine.

“To je Sektoru za igre na sreću bilo poznato, jer vodi registar evidencije po službenoj dužnosti”, rekla je Petričević.

Ona je dodala da je, Zaključkom Vlade Crne Gore od 23.jula 2020. godine, zaključen pojedinačni Aneks ugovora o koncesiji od 17. avgusta 2020.godine, kojim je koncesionaru u okviru osnovnog ugovora produženo pravo priređivanja posebnih igara na sreću u trajanju od dva mjeseca i pet dana.

Time je, kako je precizirala, produžen ugovoreni rok za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro“ na lokaciji hotela „Falkensteiner“ do 17. februara ove godine.

Prema riječima Petričević, na osnovu važećeg Zakona o igrama na sreću, predviđeno je da se koncesija može produžiti tri mjeseca prije isteka roka na koji je dodijeljena.

“U zakonom predviđenom roku, odnosno tri mjeseca prije isteka Koncesije, koncesionar se obratio Zahtjevom od 1. oktobra prošle godine, za dodjelu Koncesije za priređivanje kazinskih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro“ na lokaciji hotela „Falkensteiner””, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, koncesionar je to učinio zato što mu po osnovnom ugovoru, i u skladu sa Aneksom, dozvoljeni rok prava priređivanja posebnih igara na sreću ističe 17. februara ove godine.

“Ovim zahtjevom, stranka traži dodjelu koncesije po osnovu koje stiče pravo za nastavak obavljanja djelatnosti, a ne novo produženje osnovnog ugovora čiji je rok isticao 17. februara, kako se to s više adresa interpretira”, kazala je Petričević.

Ona je istakla da se to piše u zakonu, dodajući da je imperativ da se zakon neselektivno primjenjuje.

Kako je dodala, članom 76 stavom 1 Zakona o igrama na sreću predviđena je obavezujuća norma, koja eliminiše svaku pravnu i činjeničnu dilemu po kojoj se ima postupiti po službenoj dužnosti i u zakonom predviđenom roku, odnosno tri dana od dana prijema zahtjeva.

“U članu 76 stav 1, Odjeljak IX – Prelazne i završne odredbe Zakona o igrama na sreću , nedvosmisleno je normirano da pravna lica koja su dobila koncesiju za priređivanje igara na sreću u kazinu, po odredbama ranijeg Zakona o igrama na sreću mogu nastaviti sa djelatnošću u skladu sa ugovorom o koncesiji do isteka njegovog roka”, rekla je Petričević.

Ona je dodala da član 76 stav 1 apriori eliminiše mogućnost nastavka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka na koji je zaključen ugovor i Aneks ugovora kojim je prethodna koncesija dodijeljena privrednom subjektu, na rok od deset plus pet godina.

“Postupajući po zakonu, u ovom slučaju, poštujući princip dobrovoljnosti koncesionara u vezi sa nastavkom/prestankom obavljanja djelatnosti, posebno vodeći računa da prava i interesi stranke korespondiraju sa javnim interesom države, zahtjev od 1. oktobra prošle godine trebalo je, bez dileme, tretirati u skladu sa zakonom i upravo kako je i određen u naslovu – Zahtjev za dodjelu prava (Koncesije) za priređivanje kazinskih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro“ u hotelu „Falkeinsteiner Montenegro“, kao legitiman i blagovremen”, rekla je Petričević.

Ona je navela da je nen stav, utemeljen na Zakonu i u spisima predmeta, dostavljen je resornom ministarstvu 15. aprila ove godine, a uz Predlog odluke dostavljen i Vladi Crne Gore 20.aprila.

“Sektor za igre na sreću Uprave prihoda i carina nije u zakonskom roku i na zakonit način postupao u odnosu na zahtjev stranke, koji je trebalo usvojiti i po osnovu kojeg je Koncesionaru trebalo biti ponuđena mogućnost konstituisanja novog ugovora o koncesiji uz obavezu plaćanja jednokratne naknade za priređivanje posebnih kazinskih igara, propisane Zakonom o igrama na sreću u članu 11 stav 4 u iznosu od dva milona EUR”, kazala je Petričević.

Ona je poručila da je nejasno, zašto je to propušteno da se sprovede u nadležnom Sektoru za igre na sreću.

“Svi navodi koji nijesu u saglasju sa tom argumentacijom, a koji se plasiraju javnosti neistiniti su i nanose štetu Upravi, meni kao Starješini ovog organa, ali posebno štete državi”, ocijenila je Petričević.

Ona je poručila da ostaje privržena dosljednoj i neselektivnoj primjeni zakona, dodajući da će zato i dalje braniti svoj stav jer je “ispravan i u zakonu utemeljen”.

