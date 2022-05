Šehović: Vlada da snizi akcizu na gorivo 50 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović, pozvao je Ministarstvo finansija i Vladu da snize akcizu na gorivo 50 odsto, kako je ta stranka amandmanom omogućila.

„Nakon usvajanja amandmana SD-a, koji predviđa mogućnost smanjenja akciza do 50 odsto za naredna tri mjeseca, pozivam Ministarstvo finansija i Vladu da tu mogućnost iskoriste – da smanjenjem akcize 50 odsto utiču na snižavanje cijenu dizela 27 centi, a bezolovnog 33 centa po litru“, napisao je Šehović na svom Twitter nalogu.

Iz SD-a su podsjetili da je za godinu i po cijena dizela porasla oko 80 odsto, a bezolovnog 55 odsto, a da je pritom reakcija naše države u potpunosti izostala, za razliku od gotovo svih drugih koje su pravovremeno našle način da zaštite interes svojih građana.

