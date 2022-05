Sajam poslova za studente elektrotehnike u srijedu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam poslova za studente elektrotehnike Job Fair, koji bi trebalo da im olakša put do željenog posla, biće u srijedu održan u prostorijama Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore.

Sajam organizuje Evropsko udruženje studenata elektrotehnike (EESTEC), odnosno njegov lokalni komitet u Podgorici (EESTEC – LC Podgorica), u saradnji sa Unijom poslodavaca (UPCG).

Iz UPCG su saopštili da sajam Job Fair treba studentima da olakša put do željenog posla, prakse ili stručnog usavršavanja, tako što će ih povezati sa kompanijama koje su zainteresovane da dobiju mlad, motivisan i stručan kadar.

„Ovim događajem želi se pružiti podrška aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje nezaposlenosti među mladima, obezbjeđenje najkvalitetnijeg kadra za poslodavce, kao i uspostavljanje bolje komunikacije između obrazovnog sistema, kompanija i studenata elektrotehnike – budućih mladih inženjera“, navodi se u saopštenju.

Iz UPCG su dodali da iskazano interesovanje kompanija učesnica sajma govori da će Job Fair biti od koristi i studentima IT smjerova na prirodno-matematičkom, Univerzitetu Mediteran i UDG fakultetu.

„Job Fair je izuzetna prilika za pronalaženje posla ili poslovne prakse, a ujedno i mjesto za razmjenu kontakata i ideja, te prikupljanje informacija o aktuelnostima i potrebama tržišta rada“, rekli su iz UPCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS