Saglasnost na nacrt ugovora Budvnske rivijere i Euromix Tradea

Budva, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Hotelske grupe (HG), Budvanska rivijera dao je saglasnosti na tekst nacrta ugovora o regulisanju pravnih odnosa sa Euromix Tradeom, u cilju rješavanja višegodišnjeg poslovnog odnosa.

Na sjednici Odbora, koja je održana danas, imenovani su novi direktori sektora finansijskog poslovanja i kontrolinga, kao i razvoja i tehničkog održavanja.

“Odobreno je zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Teniskim klubom Budva-Rivijera iz Budve, kojim će se unaprijediti sportska i turistička ponuda HG”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su saopštili da su sve odluke Odbora direktora, kojeg čine predstavnici državnog kapitala i manjinski akcionari AIK banka i Tandexon limiteda, donijete jednoglasno.

